Rusia și China au convenit asupra construirii conductei Power of Siberia 2, menită să transporte 50 de miliarde de metri cubi de gaz pe an, dar detaliile comerciale rămân incerte.

Proiectul vrea să arate consolidarea parteneriatului Moscova-Beijing, în ciuda presiunilor occidentale, relatează

Cuprins:

Acord politic, dar fără numere exacte

Semnificația geopolitică a proiectului

Beneficiile și incertitudinile conductei

Acord politic, dar fără numere exacte

Gazprom a comunicat semnarea unui „memorandum cu caracter obligatoriu din punct de vedere legal” pentru construirea conductei Power of Siberia 2, care va traversa Mongolia și va conecta câmpurile gaziere din Yamal cu China.

Capacitatea estimată va fi de 50 de miliarde de metri cubi anual, întărind astfel poziția Chinei ca cel mai mare consumator de energie la nivel mondial.

Cu toate acestea, prețul gazului rămâne o problemă nerezolvată, iar costurile proiectului, printre cele mai ridicate din industrie, nu au fost specificate. „Anunțurile referitoare la Power of Siberia 2 reprezintă o schimbare semnificativă în geopolitica energetică”, a afirmat Michal Meidan de la Oxford Institute for Energy Studies, pentru Reuters.

Semnificația geopolitică a proiectului

Liderii Vladimir Putin, Xi Jinping și premierul Mongoliei au confirmat sprijinul politic pentru inițiativă. „Mesajul este: nu mai face nici măcar eforturi să se conformeze sancțiunilor impuse de SUA sau să-i pese de ceea ce crede Occidentul. Și nu este singură”, a declarat Michal Meidan, potrivit sursei citate.

Parteneriatul ruso-chinez, care se autodefinește drept „fără limite”, s-a consolidat după sancțiunile occidentale impuse Moscovei.

În timp ce Rusia a pierdut o mare parte din piața europeană, China a devenit cel mai important cumpărător al resurselor energetice rusești – de la petrol și gaz la cărbune și LNG.

Beneficiile și incertitudinile conductei

Alexei Miller, CEO-ul , a confirmat de asemenea creșterea volumului de gaz livrat prin conducta existentă Power of Siberia, de la 38 la 44 de miliarde de metri cubi pe an.

Totuși, Miller a recunoscut că prețul pentru noua rută va fi mai mic decât cel plătit de clienții europeni, din cauza distanțelor mari și a terenului dificil.

„Afacerea mare este în sfârșit în curs de desfășurare. Chiar dacă nu cunoaștem parametrii pentru preț și volume, nici subcontractorii conductei, negocierile politice s-au încheiat acum și cedează locul sarcinilor comerciale”, a declarat Kirill Babaev, șeful Institutului China și Asia Contemporană din Moscova, mai scrie Reuters

Chiar și așa, rămân întrebări cu privire la construcție, subcontractori și calendarul lucrărilor. Analiștii spun că Beijingul își păstrează opțiunile deschise, investind masiv în energie nucleară și regenerabilă.