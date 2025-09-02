B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Rusia și China dau undă verde conductei Power of Siberia 2. Proiectul uriaș rămâne însă fără un acord privind prețul gazului

Rusia și China dau undă verde conductei Power of Siberia 2. Proiectul uriaș rămâne însă fără un acord privind prețul gazului

Răzvan Adrian
02 sept. 2025, 21:18
Rusia și China dau undă verde conductei Power of Siberia 2. Proiectul uriaș rămâne însă fără un acord privind prețul gazului
Xi Jinping și Vladimir Putin, la ceai. Sursa foto: Hepta - Sputnik / Mikhail Metzel

Rusia și China au convenit asupra construirii conductei Power of Siberia 2, menită să transporte 50 de miliarde de metri cubi de gaz pe an, dar detaliile comerciale rămân incerte.

Proiectul vrea să arate consolidarea parteneriatului Moscova-Beijing, în ciuda presiunilor occidentale, relatează Reuters

Cuprins:

  • Acord politic, dar fără numere exacte
  • Semnificația geopolitică a proiectului
  • Beneficiile și incertitudinile conductei

Acord politic, dar fără numere exacte

Gazprom a comunicat semnarea unui „memorandum cu caracter obligatoriu din punct de vedere legal” pentru construirea conductei Power of Siberia 2, care va traversa Mongolia și va conecta câmpurile gaziere din Yamal cu China.

Capacitatea estimată va fi de 50 de miliarde de metri cubi anual, întărind astfel poziția Chinei ca cel mai mare consumator de energie la nivel mondial.

Cu toate acestea, prețul gazului rămâne o problemă nerezolvată, iar costurile proiectului, printre cele mai ridicate din industrie, nu au fost specificate. „Anunțurile referitoare la Power of Siberia 2 reprezintă o schimbare semnificativă în geopolitica energetică”, a afirmat Michal Meidan de la Oxford Institute for Energy Studies, pentru Reuters.

Semnificația geopolitică a proiectului

Liderii Vladimir Putin, Xi Jinping și premierul Mongoliei au confirmat sprijinul politic pentru inițiativă. „Mesajul este: China nu mai face nici măcar eforturi să se conformeze sancțiunilor impuse de SUA sau să-i pese de ceea ce crede Occidentul. Și nu este singură”, a declarat Michal Meidan, potrivit sursei citate.

Parteneriatul ruso-chinez, care se autodefinește drept „fără limite”, s-a consolidat după sancțiunile occidentale impuse Moscovei.

În timp ce Rusia a pierdut o mare parte din piața europeană, China a devenit cel mai important cumpărător al resurselor energetice rusești – de la petrol și gaz la cărbune și LNG.

Beneficiile și incertitudinile conductei

Alexei Miller, CEO-ul Gazprom, a confirmat de asemenea creșterea volumului de gaz livrat prin conducta existentă Power of Siberia, de la 38 la 44 de miliarde de metri cubi pe an.

Totuși, Miller a recunoscut că prețul pentru noua rută va fi mai mic decât cel plătit de clienții europeni, din cauza distanțelor mari și a terenului dificil.

„Afacerea mare este în sfârșit în curs de desfășurare. Chiar dacă nu cunoaștem parametrii pentru preț și volume, nici subcontractorii conductei, negocierile politice s-au încheiat acum și cedează locul sarcinilor comerciale”, a declarat Kirill Babaev, șeful Institutului China și Asia Contemporană din Moscova, mai scrie Reuters

Chiar și așa, rămân întrebări cu privire la construcție, subcontractori și calendarul lucrărilor. Analiștii spun că Beijingul își păstrează opțiunile deschise, investind masiv în energie nucleară și regenerabilă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Trump critică lipsa de seriozitate a lui Putin. Liderul american spune că relația bună dintre cei doi nu mai este suficientă
Externe
Trump critică lipsa de seriozitate a lui Putin. Liderul american spune că relația bună dintre cei doi nu mai este suficientă
Un zbor Delta spre China a fost deviat din cauza unui pilot bolnav. Pasagerii au ajuns la destinație cu nouă ore întârziere
Externe
Un zbor Delta spre China a fost deviat din cauza unui pilot bolnav. Pasagerii au ajuns la destinație cu nouă ore întârziere
Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut
Externe
Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut
Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
Externe
Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
Bill Gates a dezvăluit singura meserie pe care AI nu o va înlocui în următorii 100 de ani
Externe
Bill Gates a dezvăluit singura meserie pe care AI nu o va înlocui în următorii 100 de ani
Donald Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate acum și să clarifice această mizerie”
Externe
Donald Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate acum și să clarifice această mizerie”
Tragedie în Sudan. Peste 1.000 de persoane au murit într-o alunecare de teren
Externe
Tragedie în Sudan. Peste 1.000 de persoane au murit într-o alunecare de teren
Acuzații de corupție în guvernul Spaniei. Premierul Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică
Externe
Acuzații de corupție în guvernul Spaniei. Premierul Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU
Externe
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU
Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
Externe
Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
Ultima oră
23:37 - Grindeanu: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul”. Cum arată propunerea PSD
23:29 - Ustensilele din lemn, alternativa sănătoasă la plastic. Cum le întreții corect ca să reziste ani de zile
23:19 - Universitatea Craiova își întărește ofensiva. Monday Etim, prezentat oficial drept noul jucător al Științei
23:10 - Miruță, despre angajările la stat: „M-am săturat spunându-mi-se că ‘am și eu un băiat bun, e olimpic, a luat cu 10 BAC-ul și-și caută ceva’. Dacă a terminat cu 10, de ce vine la mine?”(VIDEO)
23:00 - Bagels, covrigii americani crocanți și pufoși, perfecți pentru orice moment al zilei. Vezi cum se prepară
22:55 - Trump critică lipsa de seriozitate a lui Putin. Liderul american spune că relația bună dintre cei doi nu mai este suficientă
22:35 - Imagini tulburătoare cu un polițist! Acesta a fost bătut crunt într-o misiune. Ce a transmis Sindicatul Europol
22:34 - Miruță: Sunt de acord cu abordarea lui Bolojan / Statul ăsta, guvern după guvern, a adăugat câte un strat de privilegii. Îi înțeleg pe cei de la PSD și parțial pe cei de la PNL că le vine greu acum să le răzuiască de acolo (VIDEO)
22:23 - 10 activități ce te pot ajuta să duci o viață mai bună și fericită. Ce spun specialiștii
22:07 - George Jaguarul, primul mesaj după ce a părăsit „Insula iubirii”: „Ați văzut cum plângeau bambolinele?”