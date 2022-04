Ambasada Rusiei în Africa de Sud acuză că un grup al NATO, format din oficialii unei companii militare din România, ar activa în Odesa, Ucraina.

„”Un grup secret de monitorizare al NATO, format din oficiali ai unei companii militare private româneşti, a început să lucreze la Odesa”, scrie presa.

Deci românii ajută regimul nazist kievean instalat la Odesa, la fel cum forţele armate române le-au ajutat pe cele germane să ocupe Odesa în 1943. Pare că cineva n-a învătat lecțiile istoriei”, a scris Ambasada Rusiei în Africa de Sud, pe Twitter.

“A secret monitoring group of NATO comprising officials of🇷🇴PMC has commenced work in Odessa”, media report. So, Romanians help Nazi Kiev regime in Odessa, just like🇷🇴forces were helping German forces in occupying it in 1943. Apparently someone didn’t draw lessons from history

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia)