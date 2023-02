Rușii, adunați la mitingul lui Putin din Moscova. Eugen Tomac (PMP): Rusia are probleme serioase interne și Putin mizează pe propagandă multă și teroare (VIDEO)

Mulți ruși sunt aduși cu autocarele la stadionul Luzhniki din Moscova, pentru a participa la mitingul-concert care marchează un an de invazie rusă în Ucraina și Ziua Apărătorului Patriei. , Vladimir Putin ține un discurs.

Liderul PMP crede că Putin nu mai are ce spune nou față de cuvântarea de marți, din fața parlamentului rus. Europarlamentarul Eugen Tomac a mai afirmat că Putin are mari probleme în Rusia și nu i-au mai rămas decât propaganda și teroarea pentru a controla populația.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

În media rusă s-au răspândit imagini cu mulțimile mergând spre stadionul Luzhniki din Moscova. Novaya Gazeta notează pe Twitter că voluntarii au improvizat în zonă niște „bucătării”, ca oamenii să guste din rațiile militare.

Mulți oameni au fost aduși la stadion cu autocarele, ca tribunele să pară cât mai pline. Potrivit reclamelor care circulă pe Telegram, fiecărui participant i se promite suma de 6,69 dolari. De asemenea, studenții sunt ademeniți spunându-li-se că dacă vin la concert, nu trebuie să mai meargă la cursuri azi.

Vladimir Putin ține un discurs la acest evenimete, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, după ce a susținut o cuvântare și ieri, în fața parlamentului rus.

