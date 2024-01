Rușii au activat sistemele de război electronic din Kaliningrad. Jumătate din teritoriul Poloniei și coridorul Suwalki au rămas fără semnal GPS

Rusia a testat funcționarea sistemelor sale de război electronic din Regiunea Kaliningrad, fapt ce a făcut ca aproape jumătate din teritoriul Poloniei și Coridorul Suwalki să rămână fără semnal GPS. Sistemele rusești de război electronic reprezintă o preocupare pentru NATO, iar acest coridor e considerar „călcâiul lui Ahile” al flancului estic al alianței.

Situația a fost relatată de presa poloneză, preluată apoi de media din Rusia.

„Rusia a testat ieri (miercuri) funcționarea sistemelor sale de război electronic din și, ca urmare a acestui fapt, aproape jumătate din teritoriul Poloniei și Coridorul Suwalki au rămas fără GPS”, a scris presa poloneză, citată de

Un incident similar a avut în regiune tot luna aceasta. Portalul de știri polonez Radio Zet a anunțat că „în nordul și centrul Poloniei, semnalul GPS a fost din nou blocat”, cu Varșovia, Lodz, Tricity și Olsztyn printre orașele afectate.

Presa poloneză a mai scris că aceasta este o încercare deliberată a Rusiei de a bloca semnalul GPS.

