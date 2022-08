Rușii au lovit cu o rachetă o stație de autobuz din estul Ucrainei. 8 morți și 4 răniți, printre care și copii (FOTO)

Opt ucraineni au murit și patru au fost răniți după ce forțele rusești au lovit o stație de autobuz din orașul Toretsk, situat în regiunea Donețk.

Pavlo Kyrylenko, guvernatorul regional, a transmis pe Telegram că obuzul a lovit o stație de transport public, printre răniți fiind și trei copii.

Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, a catalogat atacul drept „încă un

⚡️Governor: Russian shelling hits bus stop in Donetsk Oblast, killing at least eight people.

Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko reported on Aug. 4 that Russian forces shelled the town of Toretsk near 11:00 a.m., killing eight and wounding four, including three children.

