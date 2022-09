Rușii înaintează în regiunea Donețk cu 1 kilometru pe săptămână, estimează Marea Britanie: „Principalul efort al Rusiei în Ucraina rămâne operațiunea sa ofensivă din Donbas”

Scopul politic al operațiunii rusești din Donbas aproape sigur rămâne securizarea întregii regiuni Donețk, însă forțele ruse înaintează pe direcția Bakhmut cu doar circa 1 kilometru pe săptămână, se arată în cel mai recent raport transmis de Ministerul britanic al apărării.

Potrivit Londrei, în ciuda eforturilor depuse pentru a limita recenta acțiune ofensivă a trupelor ucrainene, „principalul efort al Rusiei în Ucraina rămâne operațiunea sa ofensivă din Donbas”.

„Axele sale principale de înaintare în Donbas rămân Avdiivka în apropiere de orașul Donețk și, la 60 de kilometri spre nord, în jurul Bakhmut. Deși Rusia a avut cel mai mare succes în acest sector, forțele sale încă înaintează cu doar circa 1 kilometru pe săptămână spre Bakhmut”, a scris Ministerul britanic al apărării, luni, pe Twitter.

„Scopul politic al operațiunii din Donbas aproape sigur rămâne securizarea întregii regiuni Donețk, ceea ce ar permite Kremlinului să anunțe „eliberarea” Donbasului. Forțele ruse foarte probabil au ratat în mod repetat termene-limită pentru a atinge acest obiectiv”, a continuat Londra.

„Autoritățile ucrainene au susținut că forțele ruse au acum ordine să îndeplinească această misiune până la 15 septembrie 2022. Este puțin probabil ca forța să reușească acest lucru, ceea ce va complica și mai mult planurile Rusiei pentru a organiza în zonele ocupate referendumuri de alăturare la Federația Rusia”, a explicat instituția britanică.

De altfel, autoritățile ocupației ruse din Herson, oraș aflat în sudul Ucrainei, de alăturare la Rusia din motive de securitate.

