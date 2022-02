Rușii o sfidează pe Maia Sandu și organizează noi exerciții militare în Transnistria. Serviciile secrete rusești sunt acuzate că pregătesc „provocări cu steag fals”

Rusia a organizat exerciții militare în Transnistria, regiunea separatistă pro-Moscova a Moldovei, a anunțat marți Ministerul rus al Apărării, conform The Moscow Times.

Exercițiile urmează dup avertismentul Ucrainei de luna trecută conform cărora serviciile speciale ruse ar putea pregăti „provocări cu steag fals” împotriva trupelor ruse staționate în regiunea separatistă nerecunoscută, pentru a justifica o invazie mai largă a Ucrainei.

Grupul Operațional al Forțelor Ruse (OGRF) a organizat exerciții de antrenament pentru stingerea incendiilor la poligonul său de tragere din Transnistria, împotriva „țintelor care simulează o infanterie în avans și echipament militar inamic”.

#Ukraine is practically surrounded. Russian troops are there on its eastern border with Russia. Russians are there on its northern border with Belarus. Russians are there on its southern border with Crimea. Russians are there on its southwestern border with Transnistria(Moldova). pic.twitter.com/x6UEbhzjuH

— Stanly Johny (@johnstanly) January 27, 2022