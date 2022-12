Rușii spun că podul din Melitopolul pe care-l ocupau a fost aruncat în aer de ”teroriștii ucraineni”

Podul din ocupat de ruși a fost aruncat în aer de ”teroriștii ucraineni”, susțin , citate de pravda.com.ua.

Explozia a avut loc în spatele liniilor de front din orașul Melitopol, ocupat de Rusia, care este considerat vital pentru apărarea teritoriului pe care Rusia îl deține în sud, inclusiv în Crimeea, relatează Reuters, citată de The Guardian.

In the suburbs of the occupied in the Zaporizhzhia region of , a bridge was blown up, along which military equipment was transported from the east, traffic on the bridge was suspended. This was reported by the mayor of the city Ivan Fedorov.

— NEXTA (@nexta_tv)