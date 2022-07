„Rusofoblocator”: Țările în care turiștilor ruși li se recomandă să meargă în concediu

Un site apărut recent, intitulat „rusofoblocator” îi sfătuiește pe turiștii din Rusia în ce țară să plece în concediu și care sunt de acord să-i primească, precum și de locurile unde nu ar fi bine să meargă și pe care ar trebui să le evite.

Se pare că pagina a fost creată de fostul primar al orașului Arhanghelsk din nord-vestul Rusiei. Acest site a fost descoperit de jurnalistul Francis Scarr de la BBC care monitorizează mass-media din Rusia, conform

The former mayor of Arkhangelsk has set up a site called Russophobolocator which advises Russians on how favourably they are viewed across the world

It says the top five countries for 🇷🇺 tourists are Belarus, Serbia, Slovakia, Afghanistan and Turkmenistan

— Francis Scarr (@francis_scarr)