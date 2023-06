S-a dezlănțuit panica la Moscova! Blindate pe străzi, după amenințările lui Prigojin (VIDEO)

Panică la Moscova! Securitatea a fost intensificată în seara de vineri, 23 iunie, la clădirile guvernamentale și mai multe locații-cheie, a informat , citând o sursă de la un serviciu de securitate.

Vehicule militare ruseşti au fost văzute pe străzile din Rostov pe Don, dar şi la Moscova, unde măsurile de securitate au fost sporite, după ce şeful Wagner a transmis că trupele sale au intrat în Rusia.

Se pare că unele au fost filmate în apropiere de Duma de Stat, Camera inferioară a Parlamentului Rus.

Russian military equipment near the building of the State Duma of the Russian Federation.

