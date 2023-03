S-a resemnat cu gândul că fiul ei a murit, iar acum, după zece ani de zile, a descoperit că e în viață: ”Nu-mi vine să cred”

Joyce Curtis a crezut că fiul ei a murit după ce nu a mai știut nimic despre el începând din 2010, când acesta și-a pierdut locul de muncă și a decis să călătorească prin Franța și Spania.

Fiul rătăcit a fost găsit în spital

Din cauza pandemiei de coronavirus, ea a crezut că fiul ei s-a îmbolnăvit și a murit. Însă, cu câteva zile înainte de Crăciun, a primit un apel care i-a spus că fiul ei este în viață și se află într-un spital din sudul Franței.

”Nu-mi vine să cred. Am crezut că e mort. Am fost în doliu. Când am primit acel apel și mi s-a spus că e în viață, am fost în șoc. Tot ce am făcut toată ziua a fost să plâng”, a explicat femeia, potrivit Daiily Mail.

Nicholas a plecat de acasă în mijlocul anilor 2000 după ce și-a pierdut locul de muncă și a spus că pleacă în drumeții, dar apoi nu a mai dat nicio veste. În 2009, Joyce l-a dat dispărut și a aflat un an mai târziu că este în spital.

Familia îl așteaptă acasă

Însă, după aceea, Nicholas a dispărut din nou și nu a mai dat nicio veste. Joyce a aflat că fiul ei este în viață și îl așteaptă acasă.

”Eu și soțul meu am mers să-l vizităm, însă, nu știu din ce motiv, a dispărut din nou. L-am așteptat o perioadă, dar niciodată nu s-a întors. Am sunat la fiecare aeroport să vad dacă s-a îmbarcat pe undeva, însă n-am reușit să aflu nimic”, a mai spus femeia.

Săptămâna trecută, însă, ea a aflat noi informații despre fiul ei, așa că îl așteaptă acasă.

”Am vorbit cu el la telefon, părea să fie bine. L-am întrebat dacă vine acasă, mi-a spus că da. Nici nu pot să-mi imaginez prin ce a trecut. Nu-mi fac speranțe până nu-l văd acasă”, a mai spus femeia, citat de