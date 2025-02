S-au auzit explozii lângă un teren de tenis unde avea loc un meci din circuitul secundar ATP. Jocul a fost suspendat pentru scurt timp (VIDEO)

Clipe de panică în . Marți, în timp ce primele tururi ale Challenger-ului de la Brazzaville erau în desfășurare, s-au auzit niște zgomote puternice, asemănătoare cu sunetul unor explozii, dar și gaze lacrimogene.

Astfel că s-a luat decizia ca mai mulți jucători să își întrerupă meciurile de , informează .

Poate Brazzaville Challenger să continue în aceste condiții? Ignorat de cei mai buni jucători, avându-l doar pe Calvin Hemery în top 200 mondial, turneul din circuitul secundar disputat în Congo nu se desfășoară în condiții optime. Luni, olandezul Guy Den Ouden raportase deja un prim incident, explicând pe rețelele sociale că i-a fost furat telefonul mobil, dar a fost doar o mică întâmplare.

A doua zi a fost pe teren pentru meciul din primul tur împotriva lui Ivan Denisov, iar incidentele au fost mult mai grave. În timp ce rusul era pe punctul de a servi la începutul celui de-al doilea set, bubuituri puternice i-au forțat pe ambii jucători să oprească jocul. A ieșit rapid fum gros, probabil gaz lacrimogen.

THIS IS INSANE 😳

There are ATP Challenger tennis matches going on in Brazzaville, Congo and there were shootings right outside the venue while the matches were happening.

Play was briefly suspended but has now resumed.

— Kicks (@kicks)