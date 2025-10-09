Donald Trump este favoritul pariorilor la câșigarea premiului Nobel pentru pace, conform cotelor înregistrate la , cu mai puțin de 24 de ore înainte de ceremonia de decernare.

Donald Trump, favorit la casele de pariuri

Șeful de la Casa Albă este favoritul pariorilor, la câștigarea premiului Nobel pentru pace, conform cotelor înregistrate la casele de pariuri. Donald Trump s-a autopropus la acest premiu și a insistat pe lângă toți cei care l-ar putea nominaliza, să o facă. În acest sens, a ținut să spună că a încheiat șapte războaie.

Candidatura sa a luat avânt, s-ar putea spune, în ultimele zile, după ce Israelul și Hamas au acceptat pentru Gaza. Conform informațiilor de pe platforma , care colectează datele de la casel de pariuri este favorit cu o cotă de +200. Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunțat vineri la ora 5:00 ET (ora 12:00 în România), în cadrul unei ceremonii oficiale care se va desfășura în Norvegia.

Anul acesta există o listă lungă de potențiali candidați cărora le-ar putea fi desemnat premiul. La casele de pariuri, însă, Donald Trump este favorit cu o cotă de 33,33%.

Cum este stabilit numele laureatului

Cu mai puțin de 24 de ore înainte, Donald Trump este favorit la casele de pariuri sportive pentru câștigarea Nobelului pentru Pace. Acest lucru nu-l face, însă, și câștigător. Comitetul Nobel, din Norvegia, care acordă pentru pace, a avut ultima reuniune luni. De regulă, cei cinci membri ai comitetului iau decizia cu privire la numele laureatului cu câteva zile sau chiar săptămâni înainte de anunţul oficial.

„Ultima reuniune a comitetului Nobel a avut loc luni. Ultimele detalii au fost puse la punct luni, dar nu se spune niciodată când ia decizia Comitetul Nobel”, a declarat Erik Aasheim, purtătorul de cuvânt al Institutului Nobel din Norvegia.

Numele laureatului a fost deja ales, înainte de încheierea unui acord între Israel şi Hamas, asupra căruia a insistat Donald Trump, după cum informează Le Figaro. În logica lucrurile, șansele ca Donald Trump să se afle printre laureați sunt reduse.

Ce cred americanii despre meritele lui Donald Trump

După discursul pe care l-a susținut în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite, unde a spus că „a pus capăt la șapte războaie de nesfârșit”, un sondaj din SUA a constatat că 76% dintre americani nu cred că Donald Trump merită Premiul Nobel pentru Pace.

Săptămâna trecută, el a prezentat un plan de încetare a focului în 20 de puncte pentru războiul din Gaza și a făcut presiuni ca să fie acceptat de Hamas.

Donald Trump și-ar dori să obțină premiul Nobel pentru pace în timpul mandatului, asemenea predecesorului său Barack Obama. Acesta a câștigat distincția în 2009, la un an după preluarea mandatului.

Dintre președinții americani, Jimmy Carter a câștigat premiul Nobel pentru pace în 2002, la 21 de ani după încheierea președinției. Anterior, Theodore Roosevelt, a fost laureat, în 1906, ca recunoaștere a eforturilor sale de a negocia un sfârșit pașnic al Războiului ruso-japonez din 1904-1905.