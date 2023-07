Șapte răniți într-un atac cu mașină la Tel Aviv (VIDEO)

Șapte persoane au fost rănite într-un atac în Tel Aviv. Dintre acestea, trei sunt în stare gravă, potrivit .

Presupusul atacator este un palestinian din Cisiordania. Ofițerii au confirmat că suspectul conducea un vehicul care se deplasa de la sud la nord pe strada Pinchas Rosen din Tel Aviv, când „a intrat în pietonii care se aflau în centrul comercial și a continuat să iasă din vehicul pentru a înjunghia civili cu un obiect ascuțit”.

Victimele au fost transportate la spitalele Beilinson și Ichilov, potrivit oficialilor medicali, iar serviciile de urgență se află în prezent la fața locului.

