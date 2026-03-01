B1 Inregistrari!
Externe » (VIDEO) Sărbătoare pe străzile din Londra: Iranieni și israelieni dansează după uciderea lui Khamenei: „Perși și evrei, umăr la umăr"

Flavia Codreanu
01 mart. 2026, 15:34
sursa foto: X
  1. Sărbătoare pe străzile din Londra: Iranieni și israelieni dansează împreună
  2. Zona Verde din Bagdad și asediul asupra Ambasadei SUA

Sărbătoare pe străzile din Londra, unde iranienii și israelienii au sărbătorit împreună eliminarea liderului suprem, Ali Khamenei. Imaginile au fost surprinse sâmbătă într-o periferie a capitalei britanice, în cartierul Golders Green, unde sute de oameni s-au adunat pentru o petrecere spontană. Oamenii au dansat pe străzi și au fluturat steagurile Iranului, Israelului, dar și ale Statelor Unite, imediat după ce au aflat vestea uciderii liderului iranian în urma atacurilor lansate de Israel și SUA.

Sărbătoare pe străzile din Londra: Iranieni și israelieni dansează împreună

Potrivit știripesurse, imaginile publicate pe rețeaua X au devenit virale în scurt timp, strângând numeroase comentarii care salută unitatea dintre cele două comunități. „Golders Green aseară. Aceasta este țara în care bunicul meu a fugit de naziști – un loc unde diferite credințe și istorii stau alături. Perși și evrei, umăr la umăr. Marea Britanie care a oferit refugiu familiei mele. Sunt mândru să o numesc acasă”, a comentat o tânără martoră la eveniment. Mesajul ei a fost completat de un alt bărbat care a subliniat raritatea momentului: „Iranieni și evrei sărbătorind împreună la Londra”.

Zona Verde din Bagdad și asediul asupra Ambasadei SUA

În timp ce în Europa se sărbătorea, situația din Irak a devenit extrem de tensionată. Zona Verde din Bagdad, perimetrul unde se află Ambasada SUA, a fost luată sub asediu duminică dimineața de sute de protestatari revoltați. Manifestanții au încercat să pătrundă cu forța în incinta clădirii americane ca răspuns la uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. Un videoclip obținut de CNN arată protestatarii și forțele de securitate irakiene ciocnindu-se violent pe podul 14 iulie, care duce direct către porțile ambasadei. În imagini se pot vedea explozii și fum, în timp ce forțele de ordine încearcă să suprime asaltul.

