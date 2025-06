Scandal, ceartă și împăcare! Elon Musk face cale-ntoarsă după ce l-a făcut praf pe Trump

După un schimb dur de replici cu președintele , pare că încearcă o împăcare cu fostul aliat politic. În weekend, miliardarul a redistribuit mai multe postări pe platforma X, prin care îl sprijină pe Donald Trump cu privire la tema imigrărilor și a protestelor recente din Los Angeles.

Această schimbare de atitudine vine la doar câteva zile după ce Musk îl criticase pe Donald Trump pentru politica fiscală promovată de acesta, numind-o o „abominație dezgustătoare” și susținând public ideea de suspendare din funcție a președintelui. Pe 5 iunie, Musk a publicat și o postare controversată în care face referire la presupusa implicare a lui Trump în scandalul Jeffrey Epstein, relatează .

În ultimele zile, Musk a părut că își temperează pozițiile. Postările în care îl critica pe Donald Trump au fost șterse, iar miliardarul a încercat să promoveze mesajele președintelui, inclusiv cele în care critică autoritățile din California pentru gestionarea protestelor.

„Asta nu e în regulă,” a scris Musk într-o postare, unde, un protestatar se afla pe o mașină în flăcări și flutura un steag mexican

Motivul exact al schimbării de ton rămâne neclar, dar potrivit unor surse apropiate, apropiați ai celor doi, printre care investitorul Bill Ackman și Kanye West, au intervenit pentru a calma tensiunile.

„Îi susțin pe @realDonaldTrump și @elonmusk și cred că ar trebui să facă pace pentru binele țării. Suntem mai puternici împreună decât separați,” a scris Ackman pe X.

Musk i-a răspuns sec: „Nu greșești.”

I regret some of my posts about President last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk)