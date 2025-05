Scandal în politica britanică. Parlamentar conservator inculpat pentru agresiune sexuală

Scandal în Parlamentul . Un politician conservator a fost inculpat, de procurorii londonezi, pentru agresiuni sexuale într-un club privat din Londra.

Deputatul conservator Patrick Spencer a fost pus sub acuzare într-un dosar de . Potrivit autorităților judiciare din Londra, acuzațiile vizează comportamentul politicianului față de două femei, într-un celebru club privat din Londra. Incidentul s-a petrecut în urmă cu doi ani, în 2023, după cum a anunţat Parchetul, informează AFP.

Patrick Spencer a fost ales în Parlament pentru prima dată în cadrul scrutinului electoral din iulie 2024, câştigate de laburişti. În urma formulate la adresa deputatului, Partidul Conservator a anunțat că îl suspendă

Patrick Spencer, în vârstă de37 de ani, a fost inculpat pentru fapte de agresiune sexuală ce au vizat două femei, în urma unui incident care s-a petrecut în august 2023 în clubul Groucho. Acum, el va compărea în faţa justiţiei, primul termen al procesului fiind stabilit pe 16 iunie.

BREAKING: Tory MP Patrick Spencer has been charged with two counts of sexual assault at the Groucho Club in central London

— Sky News (@SkyNews)