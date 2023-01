Scandal internaţional după ce guvernul saudit ar fi racolat administratori ai Wikipedia pentru a obţine controlul unor informaţii

Arabia Saudită a încarcerat doi administratori ai în încercarea de a , la câteva săptămâni după ce un fost angajat al Twitter a fost încarcerat în SUA pentru spionaj în favoarea saudiților, relatează The Guardian.

Unul dintre administratori a fost închis pentru 32 de ani, iar altul a fost condamnat la opt ani de închisoare.

O investigație efectuată de organismul mamă Wikimedia a constatat că guvernul saudit s-a infiltrat în rândurile de conducere ale Wikipedia din regiune iar cetățeni saudiți au fost condiţionaţi să acționeze ca agenți, au declarat două grupuri de apărare a drepturilor omului.

„Ancheta Wikimedia a dezvăluit că guvernul saudit s-a infiltrat în cele mai înalte rânduri în echipa Wikipedia din regiune”, au afirmat Democracy for the Arab World Now (Dawn) și Smex, cu sediul la Beirut, într-o declarație comună.

Acuzaţii grave

Dawn – cu sediul în Washington DC, fondată de jurnalistul saudit ucis Jamal Khashoggi – și Smex, care promovează drepturile digitale în lumea arabă, au citat „informatori și surse de încredere” pentru aceste informații.

Nu a existat nicio replică imediată din partea guvernului saudit sau din partea Wikimedia, care pune online conținut educațional gratuit prin inițiative precum Wikipedia, enciclopedia online, și Wiktionary.

Acuzaţiile vin după ce Wikimedia a anunțat, luna trecută, interdicții globale pentru 16 utilizatori „care s-au implicat în conflicte de interese în editarea proiectelor Wikipedia din regiunea Mena [Orientul Mijlociu și Africa de Nord]”.

S-a confirmat modul cum acţionau oamenii guvernului saudit

În cadrul unei investigații care a început în ianuarie anul trecut, Wikimedia a transmis că „a putut confirma că un număr de utilizatori care au legături strânse cu părți externe editau platforma în mod coordonat pentru a promova scopul acelor părți”, cu referire la saudiții care acționau sub influența guvernului saudit.

Doi administratori de rang înalt, voluntari cu acces privilegiat la Wikipedia, inclusiv posibilitatea de a edita pagini complet protejate – au fost încarcerați de când au fost arestați în aceeași zi, în septembrie 2020.

Arestările par să facă parte dintr-o „campanie de reprimare a administratorilor Wikipedia din țară„, au declarat Dawn și Smex, precizând numele celor doi încarcerați ca fiind Osama Khalid și Ziyad al-Sofiani.

Sentinţe abuzive

Abdullah Alaoudh, directorul de cercetare al Dawn pentru zona Golfului, a precizat că Khalid a fost încarcerat pentru 32 de ani iar Sofiani pentru opt ani.

„Arestările lui Osama Khalid și Ziyad al-Sofiani, pe de o parte, și infiltrarea Wikipedia, pe de altă parte, arată un aspect înfiorător al modului în care guvernul saudit vrea să controleze narațiunea și Wikipedia”, a declarat Alaoudh pentru AFP.

Luna trecută, fostul angajat al Twitter, Ahmad Abouammo, a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare de un tribunal din San Francisco pentru acuzaţia de agent ilegal al unui guvern străin.

Procurorii l-au acuzat pe Abouammo și pe colegul său de la Twitter, Ali Alzabarah, căutat de FBI, că au fost racolaţi de oficiali saudiți între sfârșitul anului 2014 și începutul anului 2015 pentru a obține informații private despre conturile care criticau regimul saudit.