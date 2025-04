Scandal politic în Israel. Șeful Shin Bet face acuzații grave la adresa premierului Benjamin Netanyahu

Şeful Serviciului israelian de informaţii interne ( ), Ronen Bar, face acuzații grave la adresa premierului Benjamin Netanyahu. Acesta i-ar fi cerut loialitate personală în cazul unei evantuale crize constituționale.

Ronen Bar a contestat în justiție decizia cabinetului condus de Netanyahu de a-l înlocui din funcție. În acest context, el a apărut în fața instanței și a făcut o serie de foarte grave. Între altele, a declarat că premierul israelian i-ar fi cerut să-i dea ascultare personal, în cazul unui eventual conflict cu Curtea Constituțională, potrivit unei declaraţii oficiale a instanţei, citată de cotidianul The Times of Israel.

Dacă acuzațiile sunt corecte, acest lucru înseamnă că ar avea în vedere introducerea unui regim de autoritate personală în Israel. Practic, acest lucru ehivalează cu o lovitură dată regimului de guvernare democratică.

De asemenea, șeful Shin Bet a respins acuzaţia lui Netanyahu potrivit căreia nu l-a avertizat cu privire la atacul terorist din 7 octombrie 2023. Premierul israelian a susținut că Ronen Bar nu i-a oferit informațiile necesare pentru a preveni incursiunea Hamas, deşi ar fi cunoscut ce urma să se petreacă.

Benjamin Netanyahu, care este foarte contestat, în Israel, în contextul scandalurilor de corupție în care a fost implicat, dar și ca urmare a modului în care a gestionat criza ostaticilor din gaza, a dat o replică pe rețelele de socializare. El a calificat declarațiile șefului Shin Bet drept pline de minciuni.

