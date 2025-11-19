B1 Inregistrari!
Criză majoră la Kiev: Scandalul de corupție care zguduie Guvernul Ucrainei. Zelenski se confruntă cu cea mai mare provocare de când a început războiul

Ana Maria
19 nov. 2025, 15:16
Sursa foto:: Hepta - Zuma Press / POU
Cuprins
  1. Scandal uriaș de corupție la nivelul Guvernului: De ce ar putea fi demiși mai mulți miniștri ai Ucrainei
  2. Ce detalii surprinzătoare au ieșit la iveală în ancheta anticorupție
  3. Cum ar putea evolua situația la Kiev în perioada următoare

Un uriaș scandal de corupție se transformă, potrivit presei internaționale, în cea mai serioasă criză politică pentru Kiev de la momentul în care tancurile rusești au avansat spre capitală în 2022. Surse guvernamentale afirmă că președintele Volodimir Zelenski ar fi „șocat” de amploarea dezvăluirilor și acuzațiilor aduse unor membri din cercul său apropiat.

El a început deja să se distanțeze de unii dintre cei numiți până acum în anchetă, informează The Economist.

Scandal uriaș de corupție la nivelul Guvernului: De ce ar putea fi demiși mai mulți miniștri ai Ucrainei

Parlamentul ucrainean a votat azi demiterea Svetlanei Hrinciuk, ministrul Energiei, și a lui Herman Halușcenko, ministrul Justiției. Conform unor oficiali de la Kiev, zilele acestea se anunță dramatice, având în vedere că, figuri influente îl îndeamnă pe președinte să-și îndepărteze cei mai controversați locotenenți pentru a se salva atât pe el, cât și statul.

Ce detalii surprinzătoare au ieșit la iveală în ancheta anticorupție

Scandalul a căpătat proporții aproape incredibile. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, unii dintre suspecți ar fi fost înregistrați plângându-se de dureri de spate pentru că ar fi cărat atât de mulți bani cash. De asemenea, își dădeau porecle precum „Che Guevara” sau „Profesorul”. Mai mult, un asociat al președintelui chiar și-a instalat o toaletă din aur în apartamentul său.

Aceste detalii oferă o imagine șocantă asupra nivelului corupției, iar pentru Zelenski reprezintă cea mai serioasă amenințare la adresa legitimității sale de la izbucnirea războiului.

Cum ar putea evolua situația la Kiev în perioada următoare

Criza politică zvonită la Kiev ar putea afecta stabilitatea internă a Ucrainei într-un moment în care țara depinde masiv de sprijin extern și de solidaritatea politică internă. Deciziile pe care Zelenski le va lua în următoarele zile ar putea redefini scena politică ucraineană.

