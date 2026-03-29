Scandal uriaș, la Ierusalim, provocat de poliția israeliană, chiar în , sărbătorită de credincioșii catolici. Oficialii poliției l-au împiedicat pe Patriarhul latin să celebreze tradiționala liturghie. Măsura a provocat proteste în rândul liderilor europeni.

Poliția israeliană a provocat un scandal uriaș

l-a împiedicat pe , conducătorul Bisericii Catolice din Ţara Sfântă, să intre în Biserica Sfântului Mormânt din Oraşul Vechi al . Aici urma să fie celebrată liturghia din Duminica Floriilor, după cum a relatat Patriarhia Latină a Ierusalimului, citată de EFE. Măsura poliție israeliene a provocat un scandal uriaș în rândul credincioșilor din întreaga lume.

„Pentru prima dată de secole, liderii Bisericii au fost împiedicaţi să celebreze liturghia din Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, se arată în comunicat transmis de Vatican News.

Ofiţeri israelieni i-au reţinut pe Pizzaballa şi pe custodele Ţării Sfinte, Francesco Ielpo, în timp ce se deplasau spre Biserica Sfântului Mormânt. Aceștia erau singuri și nu se aflau în frunteau nici unei procesiuni sau a altui eveniment ceremonial. Interdicția a fost justificată în contextul războiului dintre Israel şi Statele Unite cu Iranul.

„Acest incident stabileşte un precedent periculos şi arată dispreţ pentru sensibilităţile a miliarde de oameni din întreaga lume care, în această săptămână, au ochii aţintiţi asupra Ierusalimului”, se arată în declaraţia publicată de Patriarhia Latină.

الأحد، ٢٩ آذار ٢٠٢٦، نظرًا لعدم إقامة دورة الشعانين التقليدية والقداس في كنيسة القيامة، ترأس غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، برفقة عدد من الأساقفة والكهنة، رتبة كلمة وصلاة من اجل السلام أمام كنيسة الأمم في „الجثمانية” المطلة على المدينة المقدسة.

وخلال… — Latin Patriarchate of Jerusalem (@LPJerusalem)

Procesiunea din Duminica Floriilor a fost interzisă

Autoritățile israeliene au decis să închidă locurile sfinte din Oraşul Vechi al Ierusalimului (complexul Moscheii Al-Aqsa, Zidul Plângerii şi Biserica Sfântului Mormânt). În acest context, a fost suspendată și tradiţionala procesiune din Duminica Floriilor de pe Muntele Măslinilor. Israelul a impus restricții cu privire la adunările cu mai mult de 50 de persoane. Aceste decizii au provocat un scandal uriaș în Ierusalim.

Anterior incidentului, a luat măsuri, ca răspuns la restricţiile impuse, pentru a transmite online a ceremoniile din Săptămâna Mare. Demersul polițiștilor israelieni a fost catalogat, acum, drept o măsură „nerezonabilă şi extrem de disproporţionată”. Patriarhia a arătat că această decizie a fost „viciată de consideraţii nejustificate” și se abate de la principiile libertăţii de cult.

„Patriarhia Latină a Ierusalimului şi Custodia Ţării Sfinte îşi exprimă profunda durere faţă de credincioşii creştini din Ţara Sfântă şi din lume pentru faptul că rugăciunea a fost astfel împiedicată într-una din cele mai sfinte zile ale calendarului creştin (…) Şefii bisericilor au acţionat cu toată responsabilitatea şi, de la începutul războiului, s-au conformat tuturor restricţiilor impuse”, se mai arată în declarație.

În timpul Ramadanului, luna sfântă a islamului, poliţia israeliană a împiedicat accesul credincioşilor musulmani la Muntele Templului. Autoritățile au restricţionat intrarea în Oraşul Vechi şi i-a dispersat violent pe credincioşii care încercau să se roage în afara zidurilor sale.

Per la prima volta da secoli, ai Capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. La polizia israeliana ha infatti impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa,… — Repubblica (@repubblica)

Giorgia Meloni protestează după acest scandal uriaș

Poliţia israeliană a comis „o ofensă adusă credincioşilor”, a condamnat Giorgia Meloni, incidentul de la Ierusalim care a provocat un scandal uriaș ăn toată lumea creștină. Ea a prcizat că nu doar credincioșii catolici sunt ofensați, ci întreaga comunitate care recunoaşte libertatea religioasă.

În acest context, ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a anunţat că l-a convocat pe ambasadorul Israelului în Italia.

Tradiţionala procesiune din Duminica Floriilor, care porneşte de pe Muntele Măslinilor, atrage anual mii de credincioşi. Evenimentul a fost anulat, de asemenea, din cauza restricţiei impuse în privinţa adunărilor publice.

Duminică, după rugăciunea Angelus, papa Leon al XIV-lea a adus un omagiu „creştinilor din Orientul Mijlociu, care suferă consecinţele unui conflict atroce şi care, în numeroase cazuri, nu pot trăi deplin riturile acestor zile sfinte”.

Emmanuel Macron a condamnat măsura

Preşedintele francez Emmanuel Macron a condamnat, într-o postare pe platforma X, decizia poliţiei israeliene pe care o consideră o încălcare a statutului Locurilor Sfinte de la Ierusalim. El a subliniat că libera exercitare a cultului, la Ierusalim, trebuie garantată pentru credincioși din toate religiile.

„Îmi ofer întregul sprijin Patriarhului latin al Ierusalimului și creștinilor din Țara Sfântă, care sunt împiedicați să celebreze Liturghia de Duminica Floriilor la Sfântul Mormânt. Condamn această decizie a poliției israeliene, care contribuie la creșterea îngrijorătoare a încălcărilor statutului Locurilor Sfinte din Ierusalim. Libera exercitare a cultului în Ierusalim trebuie garantată pentru toate religiile”, a transmis Macron, după acest scandal uriaș.

Ministerul de Externe iordanian a denunţat, la rândul său, o încălcare flagrantă a statu quo-ului juridic şi istoric în vigoare. Oficialul iordanian a făcut apel la ridicarea restricțiilor care împiedică accesul credincioşilor la lăcaşurile de cult.

Potrivit estimărilor din 2023 ale Patriarhiei latine de la Ierusalim, creştinii reprezentau peste 18% din populaţia Ţării Sfinte (ce include Iordania, pe lângă Israelul şi Teritoriile palestiniene) în momentul creării statului Israel, în 1948. Astăzi, numărul lor s-a redus drastic, ajungând la mai puţin de 2%, în majoritate ortodocşi.

J’apporte mon plein soutien au patriarche latin de Jérusalem et aux chrétiens de Terre Sainte, empêchés de célébrer la messe des Rameaux au Saint-Sépulcre. Je condamne cette décision de la police israélienne, qui s’ajoute à la multiplication préoccupante des violations… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)

Justificarea lui Netanyahu după acest scandal uriaș

Interzicerea de către poliţia israeliană a accesului în Biserica Sfântului Mormânt pentru Patriarhul latin al Ierusalimului spre a celebra liturghia de Duminica Floriilor catolice a fost motivată de „securitate”, a transmis premierul israelian Benjamin Netanyahu, confruntat cu acest scandal uriaș. El a precizat, prin biroul de presă că nu a existat nici o „intenţie răuvoitoare”, transmite AFP.

„Astăzi, dintr-o grijă deosebită pentru securitatea lui, poliţia din Ierusalim l-a împiedicat pe Patriarhul latin, cardinalul Pizzaballa, să celebreze slujba la Biserica Sfântului Mormânt. Nu a existat absolut nicio intenţie răuvoitoare, doar preocuparea de a-i garanta securitatea”, a scris pe platforma X biroul lui Netanyahu.

Pentru a evita alte proteste împotriva regimului său, Netanyahu a anunțat că vor fi luate măsuri pentru a permite responsabililor religioși să se roage la Sfântul Mormânt.

„Cu toate acestea, ţinând cont de Săptămâna Sfântă care se deschide pentru creştinii din lume, forţele de securitate elaborează un plan pentru a le permite responsabililor religioşi să se roage (la Sfântul Mormânt) în zilele următoare”, a adăugat biroul de presă