Mare scandal în Italia. Un oficial a găsit „combinația" perfectă. Cum ar fi făcut bani din ponturi sigure

Mare scandal în Italia. Un oficial a găsit „combinația” perfectă. Cum ar fi făcut bani din ponturi sigure

Ana Maria
10 feb. 2026, 09:08
Mare scandal în Italia. Un oficial a găsit combinația perfectă. Cum ar fi făcut bani din ponturi sigure
Sursa foto: Freepik / @frimufilms
Scandal uriaș în Italia. Un înalt funcționar din cadrul Trezoreriei Italiei se află în atenția procurorilor. Este investigat sub suspiciunea că ar fi profitat de informații sensibile pentru a face tranzacții bursiere.

Potrivit Reuters, este vorba despre Stefano Di Stefano, responsabil cu administrarea participațiilor statului în companii strategice.

Ancheta vizează posibile tranzacții realizate în contextul unor mișcări majore din sectorul bancar italian, într-o perioadă în care se pregătea o ofertă de preluare cu impact semnificativ pe piață.

Scandal uriaș în Italia. A cumpărat acțiuni știind că urmează o preluare importantă?

Procurorii italieni suspectează că oficialul ar fi cumpărat acțiuni la Monte dei Paschi di Siena și Mediobanca într-un moment-cheie, înainte ca piața să afle despre intențiile de preluare. Ancheta pornește de la ipoteza că aceste achiziții ar fi fost făcute având la bază informații confidențiale.

Conform unor surse citate de agenția de presă, valoarea totală a tranzacțiilor s-ar ridica la aproximativ 120.000 de euro. Ancheta urmărește să stabilească dacă oficialul a avut acces la date privilegiate și dacă le-a folosit în interes personal.

Ce poziție ocupă Stefano Di Stefano în structurile statului

Stefano Di Stefano este șeful departamentului de participații corporative din cadrul Ministerului Economiei din Italia și, în același timp, membru în consiliul de administrație al Monte dei Paschi di Siena. Statul italian, prin Trezorerie, deține o participație de 5% în cadrul băncii, ceea ce ridică și mai multe semne de întrebare în privința potențialului conflict de interese.

Până în acest moment, solicitările de comentarii transmise atât ministerului, cât și lui Stefano Di Stefano, nu au primit un răspuns oficial. Investigația a fost declanșată în urma unor verificări preliminare realizate într-un dosar mai amplu, legat de tentativa de preluare a Mediobanca de către Monte dei Paschi di Siena.

În paralel, procurorii din Milano analizează dacă directorul general al MPS, Luigi Lovaglio, și principalii acționari ai băncii ar fi acționat coordonat, fără a informa corespunzător autoritățile de supraveghere și investitorii.

Există implicații politice în acest dosar?

Toate părțile implicate au negat orice nereguli. Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a subliniat că nu s-a implicat în procesul decizional legat de ofertă.

„Nicio influenţă sau presiune”, a declarat ministrul, în decembrie, referindu-se la rolul său în contextul preluării.

