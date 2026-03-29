Acasa » Externe » Scandalul din Duminica Floriilor de la Ierusalim ia amploare. Uniunea Europeană acuză o încălcare a libertăţii religioase

Scandalul din Duminica Floriilor de la Ierusalim ia amploare. Uniunea Europeană acuză o încălcare a libertăţii religioase

Adrian Teampău
29 mart. 2026, 23:35
Scandalul din Duminica Floriilor de la Ierusalim ia amploare. Uniunea Europeană acuză o încălcare a libertăţii religioase
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Uniunea Europeană acuză încălcarea libertății religioase
  2. Controverse la Ierusalim în Duminica Floriilor

Uniunea Europeană ia atitudine față de interzicerea accesului în Biserica Sfântului Mormânt la Ierusalim pentru creștinii catolici, în Duminica Floriilor. Măsura este considerată o „încălcare a libertăţii religioase”.

Uniunea Europeană acuză încălcarea libertății religioase

Kaja Kallas, șefa diplomaţiei europene a denunțat o „încălcare a libertăţii religioase” de către poliția israeliană.Oficialul european a intervenit după ce Patriarhul latin al Ierusalimului a fost împiedicat să celebreze liturghia de Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt, transmite AFP. La fel ca alți lideri din Uniunea Europeană, Kallas consideră că au fost încălcate acordurile privind accesul la Locurile Sfinte

„Decizia poliţiei israeliene de a-i interzice Patriarhului latin al Ierusalimului să intre în Biserica Sfântului Mormânt în Duminica Floriilor catolice constituie o încălcare a libertăţii religioase şi a protecţiilor de lungă durată care reglementează Locurile Sfinte”, a declarat Kaja Kallas.

Potrivit spuselor sale, liberatea de cult în Ierusalim trebuie garantată pe deplin, de statul israelian, pentru toate confesiunile, având în vedere caracterul religios al Orașului Sfânt.

„Libertatea de cult la Ierusalim trebuie să fie garantată pe deplin, fără excepţie, pentru toate confesiunile. Caracterul multireligios al Ierusalimului trebuie protejat”, a adăugat ea într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare.

Controverse la Ierusalim în Duminica Floriilor

Poliţia israeliană l-a împiedicat pe cardinalul Pierbattista Pizzaballa, conducătorul Bisericii Catolice din Ţara Sfântă, să intre în Biserica Sfântului Mormânt din Oraşul Vechi al Ierusalimului. Ofiţeri israelieni i-au reţinut pe Pizzaballa şi pe custodele Ţării Sfinte, Francesco Ielpo, în timp ce se deplasau spre Biserica Sfântului Mormânt.

„Pentru prima dată de secole, liderii Bisericii au fost împiedicaţi să celebreze liturghia din Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt. Acest incident stabileşte un precedent periculos şi arată dispreţ pentru sensibilităţile a miliarde de oameni din întreaga lume care, în această săptămână, au ochii aţintiţi asupra Ierusalimului””, se arată în comunicat transmis de Vatican News.

După acest incident, Giorgia Meloni. premierul Italiei a condamnat demersul vorbind despre „o ofensă adusă credincioşilor”. Preşedintele francez Emmanuel Macron a susținut că incidentul reprezintă o încălcare a statutului Locurilor Sfinte. El a subliniat că libera exercitare a cultului, la Ierusalim, trebuie garantată pentru credincioși din toate religiile.

Interzicerea de către poliţia israeliană a accesului în Biserica Sfântului Mormânt pentru Patriarhul latin al Ierusalimului a fost motivată de, Biroul de presă al premierului isralian, drept o măsură de securitate. Benjamin Netanyahu a spus că demersul nu a avut nici  o „intenţie răuvoitoare”.

