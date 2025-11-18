B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Scandalul Epstein. Camera Reprezentanților a votat pentru publicarea dosarelor de anchetă. Deicizia finală va fi luată la Senat

Scandalul Epstein. Camera Reprezentanților a votat pentru publicarea dosarelor de anchetă. Deicizia finală va fi luată la Senat

Adrian Teampău
18 nov. 2025, 23:21
Scandalul Epstein. Camera Reprezentanților a votat pentru publicarea dosarelor de anchetă. Deicizia finală va fi luată la Senat
Jeffrey Epstein, acuzat de viol, hărțuire sexuală, trafic de carne vie Sursă foto: Hepta - Zuma Press / Ny State Sex Offender Registry
Cuprins
  1. Ce valoare are votul din Camera Reprezentanților
  2. Cazul Epstein îl irită pe Donald Trump

Camera Reprezentanţilor a votat pentru a impune publicarea dosarelor din ancheta care îl vizează pe Jeffrey Epstein. Votul a fost dat la două zile după ce Donald Trump și-a schimba opinia față de acest subiect.

Ce valoare are votul din Camera Reprezentanților

Scandalul Epstein reprezintă o mare problemă pentru administrația lui Donald Trump. Iar controversele au fost alimentate de refuzul acestuia de a permite publicarea documentelor. Opoziția l-a dus în conflict cu unii dintre cei mai mari susținători ai săi, inclusiv din mișcarea MAGA. În acest context, pentru a mai reduce tensiunile din propriul partid, șeful de la Casa Albă și-a schimbat atitudinea.

Drept urmare, Camera Reprezentanților a votat marți pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie care-l vizează pe Jeffrey Epstein, infractorul sexual mort în închisoare. În ultimele luni, Trump s-a luptat ca aceste dosare să nu devină publice, după cum relatează Reuters. El a renunțat la opoziție cu două zile înaintea votului. Rezoluția a fost adoptată cu 427 voturi „pentru” şi unul „împotrivă”.

Acum, Senatul va primi spre examinare un document care impune publicarea tuturor înregistrărilor neclasificate despre Epstein. Rămâne de văzut dacă liderul republican, care controlează majoritatea la Senat va organiza un vot, precizează AFP.

Refuzul lui Donald Trump de a permite publicarea documentelor Epstein a generat o ruptură între republicani și Donald Trump. Chiar și cei mai înfocați susținători ai săi au luat distanță față de el din această cauză.

Cazul Epstein îl irită pe Donald Trump

Înainte de votul din Camera Reprezentanților, aproximativ 20 de supravieţuitoare ale abuzurilor lui Epstein s-au alăturat unui trio de aleşi democraţi şi republicani în faţa Capitoliului SUA. Acestea au solicitat publicarea înregistrărilor. Femeile ţineau fotografii cu ele mai tinere, vârsta la care au spus că l-au întâlnit pe Epstein.

Scandalul Epstein a fost un spin politic în coasta lui Trump timp de luni de zile. Scandalul a amplificat teoriile conspiraţiei care au fost preluate chiar și simpatizanții MAGA, comentează Reuters. Mulți dintre susținătorii șefului de la Casa Albă cred că administrația sa a muşamalizat legăturile lui Epstein cu figuri puternice. Aceștia cred că au fost ascunse detalii legate de moartea sa, care a fost considerată o sinucidere, în închisoare, în 2019.

Donald Trump este iritat de atenția pe care opinia publică o arată acestui caz, adaugă Reuters. Marţi, el a spus despre un reporter care i-a cerut un comentariu, în Biroul Oval că este o „persoană groaznică”. În plus, Trump a afirmat că televiziunea ABC, pentru care lucra jurnalistul, ar trebui să-și piardă licența.

Tags:
Citește și...
Donald Trump continuă atacurile la adresa jurnaliștilor: „Liniște, purcelușo”. Întrebarea care l-a enervat pe președintele SUA
Externe
Donald Trump continuă atacurile la adresa jurnaliștilor: „Liniște, purcelușo”. Întrebarea care l-a enervat pe președintele SUA
Rușii loviți unde îi doare mai rău. Putin mărește accizele la votcă pentru a finanța războiul din Ucraina
Externe
Rușii loviți unde îi doare mai rău. Putin mărește accizele la votcă pentru a finanța războiul din Ucraina
Reforma pensiilor bagă Germania în criză politică. Social-democrații amenință cu ieșirea de la guvernare
Externe
Reforma pensiilor bagă Germania în criză politică. Social-democrații amenință cu ieșirea de la guvernare
O mamă și fiica sa, date dispărute în urmă cu mai bine de un an, au fost descoperite într-un congelator. Cine sunt și ce au declarat principalii suspecți
Externe
O mamă și fiica sa, date dispărute în urmă cu mai bine de un an, au fost descoperite într-un congelator. Cine sunt și ce au declarat principalii suspecți
Justin Trudeau și Katy Perry și-au oficializat relația de cuplu printr-o nouă apariție. Fosta soție a politicianului canadian reacționează: „Suntem ființe umane și lucrurile ne afectează”
Externe
Justin Trudeau și Katy Perry și-au oficializat relația de cuplu printr-o nouă apariție. Fosta soție a politicianului canadian reacționează: „Suntem ființe umane și lucrurile ne afectează”
Trump a țipat în timpul unei discuții despre comerț și a rămas fără voce: „Sunt proști”/ „M-am enervat”
Externe
Trump a țipat în timpul unei discuții despre comerț și a rămas fără voce: „Sunt proști”/ „M-am enervat”
ONU aprobă o forță internațională în Gaza, la propunerea lui Trump
Externe
ONU aprobă o forță internațională în Gaza, la propunerea lui Trump
Trump, între dialog și presiune militară asupra Venezuelei
Externe
Trump, între dialog și presiune militară asupra Venezuelei
Descoperire cutremurătoare într-un lac din Moscova. Polițiștii au dat startul unei ample operațiuni de căutare pentru a pune mâna pe făptaș
Externe
Descoperire cutremurătoare într-un lac din Moscova. Polițiștii au dat startul unei ample operațiuni de căutare pentru a pune mâna pe făptaș
Luvru oprește accesul într-una dintre cele mai vizitate galerii. Ce au descoperit specialiștii la etajele superioare
Externe
Luvru oprește accesul într-una dintre cele mai vizitate galerii. Ce au descoperit specialiștii la etajele superioare
Ultima oră
23:17 - Aperitivul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Este gata în doar 5 minute
23:04 - Tânăr de 21 de ani urmărit de poliție după ce a refuzat oprirea în trafic. Cum a reușit să pună în pericol traficul din Capitală
22:45 - Investiție strategică în Republica Moldova. România a cumpărat Portul Giurgiulești
22:42 - Sabrina Voinea îi ia apărarea mamei sale după ce Camelia Voinea a fost acuzată de abuz. „Este un sport dur: palme rupte, lacrimi, sacrificii”
22:40 - Ninsori abundente în România. În ce zone va ninge și câte zile va dura episodul de iarnă autentică
Catalin Drula
22:12 - Suporteri FCSB au fost arestați pentru tâlhărie. Cine se face vinovat pentru atacurile asupra rapidiștilor
22:03 - Străinătatea nu mai este atractivă pentru români. Motivele pentru care cei mai mulți aleg să rămână în țară
21:53 - Cătălin Drulă: „Ca să ne dezvoltăm coerent și unitar orașul, trebuie să ne alegem foarte bine prioritățile”. Ce propune candidatul USR la Primăria Capitalei (VIDEO)
21:46 - Contrabandist scăpat în lanul de porumb. Poliția a tras cu armele din dotare fără să-l atingă
21:28 - Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, sunt părinții unui băiețel