Camera Reprezentanţilor a votat pentru a impune publicarea dosarelor din ancheta care îl vizează pe Jeffrey Epstein. Votul a fost dat la două zile după ce Donald Trump și-a schimba opinia față de acest subiect.

Ce valoare are votul din Camera Reprezentanților

Scandalul Epstein reprezintă o mare problemă pentru administrația lui . Iar controversele au fost alimentate de refuzul acestuia de a permite publicarea documentelor. Opoziția l-a dus în conflict cu unii dintre cei mai mari susținători ai săi, inclusiv din mișcarea MAGA. În acest context, pentru a mai reduce , șeful de la și-a schimbat atitudinea.

Drept urmare, Camera Reprezentanților a votat marți pentru a impune publicarea care-l vizează pe Jeffrey Epstein, infractorul sexual mort în închisoare. În ultimele luni, Trump s-a luptat ca aceste dosare să nu devină publice, după cum relatează Reuters. El a renunțat la opoziție cu două zile înaintea votului. Rezoluția a fost adoptată cu 427 voturi „pentru” şi unul „împotrivă”.

Acum, Senatul va primi spre examinare un document care impune publicarea tuturor înregistrărilor neclasificate despre Epstein. Rămâne de văzut dacă liderul republican, care controlează majoritatea la Senat va organiza un vot, precizează AFP.

Refuzul lui Donald Trump de a permite publicarea documentelor Epstein a generat o ruptură între republicani și Donald Trump. Chiar și cei mai înfocați susținători ai săi au luat distanță față de el din această cauză.

Cazul Epstein îl irită pe Donald Trump

Înainte de votul din Camera Reprezentanților, aproximativ 20 de supravieţuitoare ale abuzurilor lui Epstein s-au alăturat unui trio de aleşi democraţi şi republicani în faţa Capitoliului SUA. Acestea au solicitat publicarea înregistrărilor. Femeile ţineau fotografii cu ele mai tinere, vârsta la care au spus că l-au întâlnit pe Epstein.

Scandalul Epstein a fost un spin politic în coasta lui Trump timp de luni de zile. Scandalul a amplificat teoriile conspiraţiei care au fost preluate chiar și simpatizanții MAGA, comentează Reuters. Mulți dintre susținătorii șefului de la Casa Albă cred că administrația sa a muşamalizat legăturile lui Epstein cu figuri puternice. Aceștia cred că au fost ascunse detalii legate de moartea sa, care a fost considerată o sinucidere, în închisoare, în 2019.

Donald Trump este iritat de atenția pe care opinia publică o arată acestui caz, adaugă Reuters. Marţi, el a spus despre un reporter care i-a cerut un comentariu, în Biroul Oval că este o „persoană groaznică”. În plus, Trump a afirmat că televiziunea ABC, pentru care lucra jurnalistul, ar trebui să-și piardă licența.