B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Externe » Scene de coșmar în Spania! O familie de români a ucis un vecin, după un scandal pornit de la zgomot

Ana Beatrice
23 feb. 2026, 17:44
Sursă Foto: Hepta.ro -Photo: Juan Vega/EUROPA PRESS/dpa
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat atacul care a îngrozit întreaga comunitate
  2. Ce au descoperit anchetatorii în locuința în care s-a produs crima

Membrii unei familii de români au ajuns în arest în Spania, în urma unui conflict cu un vecin. Disputa s-a încheiat tragic, cu moartea acestuia. Totul ar fi pornit de la plângeri repetate legate de zgomotul provenit din locuința lor, potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă.

Cum s-a desfășurat atacul care a îngrozit întreaga comunitate

Scenele șocante s-au petrecut chiar sub ochii mamei victimei. Femeia a devenit martor fără voie la violența extremă. În vârstă de 88 de ani, aceasta a relatat pentru publicația Las Provincias cum și-a auzit fiul țipând și a fugit imediat să vadă ce se întâmplă

După atac, polițiștii au descins în locuința familiei de români și au făcut o cercetare amănunțită, încercând să reconstituie pas cu pas firul tragediei. Prima persoană încătușată a fost principalul suspect, un bărbat de 35 de ani. Acesta avea hainele pătate de sânge în momentul în care a fost dus la secția de poliție.

La scurt timp, anchetatorii au luat decizia de a-i aresta și pe părinții acestuia. În interiorul casei au fost găsite două arme cu urme vizibile de sânge, un cuțit de bucătărie și o bâtă de baseball. Potrivit declarației mamei victimei, toți cei trei membri ai familiei ar fi participat la agresiunea fatală.

