Membrii unei familii de români au ajuns în arest în Spania, în urma unui cu un vecin. Disputa s-a încheiat tragic, cu moartea acestuia. Totul ar fi pornit de la plângeri repetate legate de zgomotul provenit din locuința lor, potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă. Cum s-a desfășurat atacul care a îngrozit întreaga comunitate Scenele șocante s-au petrecut chiar sub ochii mamei victimei. Femeia a devenit martor fără voie la violența extremă. În vârstă de 88 de ani, aceasta a relatat pentru publicația cum și-a auzit fiul țipând și a fugit imediat să vadă ce se întâmplă

În acele momente, spune ea, fiul ei, în vârstă de 59 de ani, era deja la pământ. Acesta fusese înjunghiat de mai multe ori de vecin. Potrivit mărturiei, părinții agresorului participau și ei la atac, imobilizându-l și lovindu-l cu o bâtă de baseball.

Disperată, femeia a început să strige „L-au omorât, l-au omorât”, iar țipetele ei au alertat întreaga stradă din cartierul Benimàmet. Ușa locuinței era întredeschisă, iar în interior atacatorul încă ținea cuțitul în mână. În același timp, mama acestuia continua să lovească . „Chemați poliția!”, a strigat bătrâna, însă rănile suferite de fiul ei au fost fatale.

Un videoclip apărut ulterior în presa locală arată că, înainte de crimă, între cele două părți avusese loc o dispută aprinsă.

Ce au descoperit anchetatorii în locuința în care s-a produs crima

După atac, polițiștii au descins în locuința familiei de români și au făcut o cercetare amănunțită, încercând să reconstituie pas cu pas firul tragediei. Prima persoană încătușată a fost principalul suspect, un bărbat de 35 de ani. Acesta avea hainele pătate de sânge în momentul în care a fost dus la secția de poliție.

La scurt timp, anchetatorii au luat decizia de a-i aresta și pe părinții acestuia. În interiorul casei au fost găsite două arme cu urme vizibile de sânge, un cuțit de bucătărie și o . Potrivit declarației mamei victimei, toți cei trei membri ai familiei ar fi participat la agresiunea fatală.

Criminaliștii au stabilit că bărbatul ucis prezenta atât multiple răni de înjunghiere, cât și traumatisme craniene grave, provocate de lovituri puternice în zona capului.