Schimbare majoră. Germania taie alocațiile? Ce se întâmplă cu banii primiți de copiii românilor din diaspora

Ana Maria
03 feb. 2026, 20:58
Foto simbol / Sursa: Flickr.com
Cuprins
  1. Cât primesc pentru copiii lor, în prezent, românii care muncesc în Germania
  2. Ce legătură are frauda cu schimbarea regulilor privind alocațiile
  3. Schimbare majoră în Germania: Ce sancțiuni riscă cei prinși că fraudează sistemul german
  4. Schimbare majoră în Germania: Câți copii din afara țării beneficiază de alocații și ce impact bugetar are sistemul

Schimbare majoră în Germania. Conducerea CDU (Uniunea Creștin-Democrată din Germania) consideră că nivelul actual al alocațiilor plătite de statul german pentru copiii care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană nu reflectă realitatea costurilor de trai din aceste state. Carsten Linnemann, secretarul general al partidului, a atras atenția că diferențele economice dintre Germania și țări precum România sau Bulgaria sunt semnificative, iar sistemul actual ar trebui ajustat.

Este logic ca sumele plătite să fie ajustate în funcție de costurile de viață din fiecare țară”, a spus Linnemann, conform BILD.

Cât primesc pentru copiii lor, în prezent, românii care muncesc în Germania

Mulți părinți români angajați legal în Germania beneficiază de alocații pentru copiii lor. În prezent, suma acordată pentru un copil se ridică la aproximativ 255 de euro pe lună, un sprijin financiar considerabil raportat la veniturile și cheltuielile din România.

Prin comparație, alocația oferită de statul român este mult mai mică, motiv pentru care banii trimiși din Germania reprezintă o sursă importantă de stabilitate pentru mii de familii.

Ce legătură are frauda cu schimbarea regulilor privind alocațiile

Autoritățile germane se confruntă de mai mult timp cu suspiciuni și cazuri confirmate de fraudă în sistemul de asistență socială. Potrivit reprezentanților CDU, unele persoane ar fi încasat ilegal beneficii pentru copii care nu mai îndeplineau condițiile legale.

Pentru a limita astfel de situații, partidul propune un sistem mai strict de verificare, inclusiv interconectarea bazelor de date ale instituțiilor care gestionează ajutoarele sociale. Scopul este depistarea mai rapidă a neregulilor și prevenirea „escrocheriilor” care afectează bugetul public.

Schimbare majoră în Germania: Ce sancțiuni riscă cei prinși că fraudează sistemul german

Pe lângă reducerea alocațiilor pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei, CDU susține introducerea unor sancțiuni mai dure pentru cei dovediți că au fraudat sistemul. Printre măsuri se află posibilitatea deportării mai rapide a persoanelor condamnate pentru astfel de fapte, precum și interdicția de a se mai întoarce în Germania pentru o perioadă determinată.

Schimbare majoră în Germania: Câți copii din afara țării beneficiază de alocații și ce impact bugetar are sistemul

Datele arată că aproximativ 255.000 de copii care nu locuiesc în Germania primesc, în prezent, alocații din partea statului german. România se numără printre țările cu cei mai mulți beneficiari ai acestui sistem.

Pentru anul 2025, suma totală direcționată către alocațiile plătite în afara granițelor Germaniei a ajuns la aproximativ 528 de milioane de euro, un efort bugetar considerabil care alimentează discuțiile politice privind necesitatea reformării sistemului.

