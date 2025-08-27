Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli

Bulgaria face în sistemul educațional. Țara vrea să interzică telefoanele mobile în .

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Salarii mai mari și renunțarea la învățatul mecanic

„Cel mai probabil, în luna noiembrie va intra în vigoare interdicția folosirii telefoanelor mobile în școli. Asta se va întâmpla după ce Parlamentul va adopta amendamentele la lege”, a declarat Ministrul Educației, Krasimir Valcev.

Mai mult, Ministerul pregătește și peste 20 de amendamente, care vor fi implementate în etape, conform .

Una dintre modificările majore se referă la evaluarea națională la matematică, care va integra concepte din științele naturii.

Spre exemplu, la examenul din clasa a VII-a, 8 din 24 de sarcini vor include elemente de științe naturale, iar la examenul din clasa a X-a, 6 din 18 sarcini vor solicita aplicarea unor concepte științifice de bază.

„Va rămâne un examen de matematică, însă unele sarcini vor cere aplicarea unor cunoștințe practice din științele naturale. Elevii nu vor trebui să memoreze formule sau definiții suplimentare, ci să rezolve probleme practice”, a explicat ministrul.

Valcev a anunțat și majorarea salariilor angajaților din directoratele regionale de educație, care sunt considerate „coloana vertebrală a sistemului de învățământ”.

„Aceste structuri văd ce se întâmplă pe teren și implementează politicile noastre. Salariile lor trebuie să fie crescute, pentru că în ultimii ani au rămas în urma profesorilor”, a subliniat oficialul.

De asemenea, se dorește renunțarea la învățatul mecanic, pe de rost.

„Profesorii ar trebui să adopte metode inovatoare care să motiveze elevii să învețe cu mai multă aplicabilitate și mai puțin formalism”, a declarat Valcev.

Activitățile de supraveghere a școlilor vor fi concentrate mai mult pe interacțiunea cu elevii, și nu doar pe verificarea documentelor.

„Inspectorii trebuie să vadă cum școala interacționează cu copiii, nu doar dacă documentele sunt în ordine”, a concluzionat ministrul bulgar al Educației.