FBI a arestat o fostă angajată a armatei americane inculpată pentru divulgarea unor informații clasificate către un jurnalist. Autoritățile americane fac investigații pentru a stabili cine a fost beneficiarul acestor date.

Departamentul de Justiţie ( ) a anunțat că a luat această măsură împotriva fostei angajate care ar fi activat pentru o de la Fort Bragg. Ea a lucrat între 2010 şi 2016, deținând o autorizaţie de securitate „strict secret”.

O fostă angajată a armatei americane a fost inculpată pentru divulgarea de către un jurnalist, a anunţat miercuri DoJ, notează AFP. Courtney Williams, în vârstă de 40 de ani, a fost arestată agenţi FBI. Oficialii departamentului de justiție susțin că nu au putut identifica jurnalistul care a beneficiat de pe urma acestei scurgeri de informații.

Presa americană speculează că informațiile ar fi ajuns la un jurnalist de investigații, Seth Harp. Acesta este autorul unei cărţi, care a fost publicată în 2025, despre forţele armate de la Fort Bragg. Aceasta este cea mai mare bază militară a și sediul Forţelor Speciale.

Din datele anchetei rezultă că Courtney Williams a lucrat pentru o unitate militară de la Fort Bragg între 2010 şi 2016. În această calitate, ea a deținut o autorizație de securitate „strict secret” care i-a permis accesul la anumite informații sensibile. Anchetatorii o acuză că ar fi comunicat cu jurnalistul în mai multe ocazii, între 2022 şi 2025, prin telefon şi mesaje text. De altfel, a și fost citată în cartea acestuia.

Ce relatează cartea incriminată

WRAL TV a relatat că volumul scris de Seth Harp face referire la acte de hărțuire sexuală și discriminare la care a fost supusă Courtney Williams în anii de serviciu la Fort Bragg. După apariția cărții, DoJ a relatat că femeia ar fi schimbat mesaje cu autorul și și-ar fi exprimat „îngrijorarea cu privire la cantitatea de informaţii clasificate care au fost divulgate”.

Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformaţii şi Spionaj a FBI, a declarat într-un comunicat că femeia ar fi trădat jurământul depus divulgând informații clasificate către mass-media. Astfel, susține oficialul, ar fi pus în pericol „națiunea”.

„Courtney Williams a depus jurământul de a proteja secretele naţiunii noastre în calitate de angajată a unei unităţi militare speciale a armatei”, a afirmat Roman Rozhavsky.