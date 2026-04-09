B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Scurgere de informații în armata SUA. Fostă angajată arestată de FBI. Acuzațiile care i se aduc

Adrian Teampău
09 apr. 2026, 09:02
Foto: FBI – Federal Bureau of Investigation / Facebook
Cuprins
  1. Fostă angajată în armata SUA arestată de FBI
  2. Ce relatează cartea incriminată

FBI a arestat o fostă angajată a armatei americane inculpată pentru divulgarea unor informații clasificate către un jurnalist. Autoritățile americane fac investigații pentru a stabili cine a fost beneficiarul acestor date. 

Departamentul de Justiţie (DoJ) a anunțat că a luat această măsură împotriva fostei angajate care ar fi activat pentru o unitate militară de la Fort Bragg. Ea a lucrat între 2010 şi 2016, deținând o autorizaţie de securitate „strict secret”.

Fostă angajată în armata SUA arestată de FBI

O fostă angajată a armatei americane a fost inculpată pentru divulgarea de informaţii clasificate către un jurnalist, a anunţat miercuri DoJ, notează AFP. Courtney Williams, în vârstă de 40 de ani, a fost arestată agenţi  FBI. Oficialii departamentului de justiție susțin că nu au putut identifica jurnalistul care a beneficiat de pe urma acestei scurgeri de informații.

Presa americană speculează că informațiile ar fi ajuns la un jurnalist de investigații, Seth Harp. Acesta este autorul unei cărţi, care a fost publicată în 2025, despre forţele armate de la Fort Bragg. Aceasta este cea mai mare bază militară a Statelor Unite și sediul Forţelor Speciale.

Din datele anchetei rezultă că Courtney Williams a lucrat pentru o unitate militară de la Fort Bragg între 2010 şi 2016. În această calitate, ea a deținut o autorizație de securitate „strict secret” care i-a permis accesul la anumite informații sensibile. Anchetatorii o acuză că ar fi comunicat cu jurnalistul în mai multe ocazii, între 2022 şi 2025, prin telefon şi mesaje text. De altfel, a și fost citată în cartea acestuia.

Ce relatează cartea incriminată

WRAL TV a relatat că volumul scris de Seth Harp face referire la acte de hărțuire sexuală și discriminare la care a fost supusă Courtney Williams în anii de serviciu la Fort Bragg. După apariția cărții, DoJ a relatat că femeia ar fi schimbat mesaje cu autorul și și-ar fi exprimat „îngrijorarea cu privire la cantitatea de informaţii clasificate care au fost divulgate”.

Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformaţii şi Spionaj a FBI, a declarat într-un comunicat că femeia ar fi trădat jurământul depus divulgând informații clasificate către mass-media. Astfel, susține oficialul, ar fi pus în pericol „națiunea”.

„Courtney Williams a depus jurământul de a proteja secretele naţiunii noastre în calitate de angajată a unei unităţi militare speciale a armatei”, a afirmat Roman Rozhavsky.

Tags:
Ultima oră
09:01 - Vacanțele de Paște, tot mai puțin căutate. Reducerile nu reușesc să umple pensiunile și hotelurile: „Este cel mai prost an în preajma sărbătorilor”
08:51 - Vacanța de primăvară, pe cale să se încheie. Revenire atipică: Când se întorc elevii la școală
08:34 - Guvernul înființează 600 de posturi noi de bugetari. Bolojan a convocat ședință la Palatul Victoria
08:33 - Tot mai greu de trăit. Românii renunță la servicii și încep să facă economie chiar și la mâncare
08:31 - Polițista prinsă că făcea propagandă pentru AUR, repusă în funcție de Curtea de Apel. A spus în instanță că „nu știe ce altceva să facă”
07:57 - Cine este Peter Magyar, omul care are șanse să îl învingă pe Viktor Orban. Motivul pentru care și-a înregistrat în secret soția
07:32 - Mark Rutte a dezvăluit că „Trump este dezamăgit de mulți din NATO”. Ce baze ar vrea să închidă
23:55 - Scandalul lozului de 500.000 de euro dintre cei doi români din Italia se încheie cu o supriza totală. Biletul nu era câștigător!
23:52 - Ladislau Boloni a dezvăluit ultima discuție cu Mircea Lucescu: „I-am spus să lase dracului fotbalul”
23:28 - Donald Trump pune sub semnul întrebării viitorul SUA în NATO. Ce discută liderul american cu Mark Rutte