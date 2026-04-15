Se anunță concedieri masive! BBC se pregătește pentru una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani. Potrivit informațiilor apărute în , instituția ar urma să elimine până la 2.000 de locuri de muncă, adică aproximativ 10% din totalul angajaților.

Anunțul vine într-un moment de schimbare la vârf, înainte ca Matt Brittin să preia funcția de director general luna viitoare, în locul lui Tim Davie.

Surse din interiorul companiei arată că măsurile vor fi comunicate oficial angajaților în cadrul unei întâlniri generale. Din cei aproximativ 21.500 de salariați, aproape 2.000 ar putea fi concediați. Aceasta ar fi cea mai mare rundă de reduceri de personal de la BBC din 2011 până în prezent.

Planul face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a costurilor. a anunțat încă din februarie că își propune să economisească aproximativ 600 de milioane de lire sterline.

Fostul director general, Tim Davie, declara atunci că instituția trebuie să reducă cu 10% costurile anuale, estimate la circa 6 miliarde de lire sterline, într-un interval de trei ani.

Ce se întâmplă cu conducerea BBC

Tim Davie și-a încheiat oficial mandatul pe 2 aprilie, după ce și-a anunțat demisia în noiembrie, în urma unor controverse legate de modul în care BBC a reflectat subiecte sensibile, precum Donald Trump, conflictul din Gaza sau drepturile persoanelor transgender.

Până la instalarea noului director, conducerea este asigurată interimar de Rhodri Talfan Davies.

Unul dintre motivele majore din spatele acestor decizii este presiunea tot mai mare din partea platformelor digitale precum Netflix și Disney. Numărul gospodăriilor care plătesc taxa de licență a scăzut cu aproximativ 300.000 într-un singur an, pe fondul creșterii consumului de conținut exclusiv online.

În prezent, taxa anuală a ajuns la 180 de lire sterline, iar veniturile din această sursă s-au ridicat la 3,8 miliarde de lire anul trecut.

Ce spun oficialii BBC despre situația financiară

Reprezentanții instituției au transmis că schimbările sunt inevitabile într-o piață media aflată în transformare rapidă:

„În ultimii trei ani, am realizat economii în valoare de peste o jumătate de miliard de lire sterline, o mare parte din care am putut reinvesti în producția noastră la nivelul BBC”, a transmis BBC.

„Într-o piață media în rapidă schimbare, continuăm să ne confruntăm cu presiuni financiare substanțiale. Este vorba despre faptul că BBC devine mai productivă și prioritizează oferta noastră către public pentru a ne asigura că oferim cel mai bun raport calitate-preț, atât acum, cât și în viitor.”, au mai precizat reprezentanții BBC.

Ofcom a atras atenția încă de anul trecut că televiziunea publică riscă să devină o „specie pe cale de dispariție” în era dominată de streaming. În acest context, BBC încearcă să se adapteze, inclusiv prin extinderea platformei iPlayer și parteneriate noi, precum cel anunțat recent cu YouTube.