Acasa » Externe » Locul unde se angajează frizeri, bucătari și electricieni, iar salariul pornește de la 35.000 de euro

Ana Maria
23 feb. 2026, 12:59
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cine este Dan McKenzie și cum trăiește la Halley VI
  2. Cum arată o zi obișnuită în condiții extreme
  3. Se caută frizeri, bucătari și electricieni! Ce responsabilități are un șef de stație în Antarctica
  4. Se caută frizeri, bucătari și electricieni! Cât de mulți oameni lucrează în Antarctica
  5. Care sunt provocările vieții la capătul lumii
  6. Se caută frizeri, bucătari și electricieni! Ce bucurii aduce experiența antarctică

Se caută frizeri, bucătari și electricieni! Stațiile de cercetare din Antarctica, administrate de Regatul Unit și Statele Unite, caută acum noi angajați dispuși să pornească spre cel mai îndepărtat continent al lumii. Ofertele de muncă nu se limitează la domeniul științific: sunt căutați dulgheri, electricieni, bucătari și chiar frizeri, după cum raportează BBC.

Însă, marea întrebare rămâne: Ești pregătit să faci față frigului extrem, izolației și condițiilor dure din Antarctica?

Cine este Dan McKenzie și cum trăiește la Halley VI

Dan McKenzie, originar din Wigan, Anglia, are o experiență de peste 19 ani în misiuni în locuri izolate. La 38 de ani, fostul inginer mecanic naval conduce acum baza britanică Halley VI, una dintre cele mai izolate stații din Antarctica, administrată de British Antarctic Survey.

Am fost mereu atras de locurile sălbatice”, explică McKenzie, într-un interviu realizat prin apel video. După ani petrecuți pe mare, el a dorit să folosească experiența tehnică într-un mediu diferit, care să-i ofere și o doză de aventură.

Cum arată o zi obișnuită în condiții extreme

În ziua interviului, temperatura „plăcută” de vară antarctică era de minus 15 grade Celsius. „Aici, asta înseamnă vreme bună”, glumește McKenzie. Temperaturile pot ajunge și la minus 40, iar media anuală este în jur de minus 20. Întinderile de gheață albă sub cerul albastru dau impresia unui peisaj desprins din documentare.

Pe durata verii australe (noiembrie-mijlocul lui februarie), McKenzie coordonează 40 de angajați. Stația Halley VI colectează date atmosferice și spațiale, studiază platforma de gheață Brunt și sprijină cercetările legate de gaura din stratul de ozon. Vara, lumina nu dispare niciodată complet, iar apusurile se întind săptămâni întregi.

Se caută frizeri, bucătari și electricieni! Ce responsabilități are un șef de stație în Antarctica

McKenzie și-a început cariera în Antarctica în 2019, ca inginer de mentenanță la stația Rothera, situată la aproximativ 1.600 km distanță. În prezent, el răspunde de aprovizionarea stației, siguranța echipei și instruirea personalului. Totuși, una dintre cele mai dificile sarcini este să ofere sprijin emoțional colegilor.

Sunt zile în care cineva îți spune că nu se simte bine sau că a avut probleme acasă. Trebuie să găsești soluții. Fiecare zi e diferită”, a mai spus McKenzie.

Se caută frizeri, bucătari și electricieni! Cât de mulți oameni lucrează în Antarctica

În sezonul de vară, aproximativ 120 de angajați BAS activează în Antarctica, majoritatea revenind în Regatul Unit până la sfârșitul lui mai. Aproximativ 50 rămân pentru iarna polară, când continentul este cufundat în întuneric.

BAS recrutează anual până la 150 de persoane. Deși posturile științifice sunt esențiale, aproximativ 70% dintre angajați lucrează în operațiuni de sprijin: de la medici și electricieni la bucătari și instalatori. Salariile încep de la 31.000 de lire sterline (35.472 euro), incluzând transport, cazare, mese și echipament pentru temperaturi extreme, potrivit Antena 3 CNN.

Care sunt provocările vieții la capătul lumii

Viața în Antarctica presupune renunțarea la confortul obișnuit: alimente proaspete limitate, alcool restricționat, camere comune și program de muncă de șapte zile pe săptămână. Procesul de selecție implică teste pentru gestionarea conflictelor și rezolvarea problemelor, urmate de o pregătire intensă înainte de plecare.

Psihologii avertizează că provocările sociale pot fi la fel de dure ca frigul: „Mulți cred că vor lucra bine cu ceilalți, dar apoi descoperă că nu e ușor să împartă spațiul zi de zi”, explică reprezentanții BAS. Relațiile tensionate într-un mediu izolat pot avea consecințe serioase.

Se caută frizeri, bucătari și electricieni! Ce bucurii aduce experiența antarctică

Pentru cei pasionați de aventură, Antarctica oferă experiențe unice.

La început mi-a fost greu. Vremea era aspră, împărțeam camera cu alții și mă întrebam dacă e pentru mine. Dar apoi începi să vezi balene, foci, insule înghețate și să zbori cu avioane mici. Anul acesta am descoperit o colonie de pinguini imperiali. A fost ca într-un documentar cu David Attenborough”, a mai spus McKenzie.

