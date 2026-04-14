Acasa » Externe » Anunțul care zguduie Europa. Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță un referendum pentru ieșirea din NATO: „Am promis poporului”

Ana Maria
14 apr. 2026, 15:31
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Daniel Naupold
Cuprins
  1. Va organiza Slovenia un referendum pentru ieșirea din NATO?
  2. Se clatină NATO în UE. Ce schimbări de politică externă propune Zoran Stevanović
  3. Se clatină NATO în UE. Urmează o vizită oficială la Moscova?
  4. Cum a ajuns un partid mic să dețină o funcție-cheie în stat

Se clatină NATO în UE? Noul președinte al Parlamentului Sloveniei, Zoran Stevanović, a stârnit controverse după ce a anunțat că intenționează să organizeze un referendum privind retragerea țării din NATO. Declarațiile sale vin într-un context internațional tensionat și au atras rapid reacții atât pe plan intern, cât și extern.

Va organiza Slovenia un referendum pentru ieșirea din NATO?

Liderul politic a confirmat că această inițiativă face parte din promisiunile asumate în campania electorală.

Trebuie să spun că am promis poporului un referendum pe tema ieșirii din NATO și că vom organiza acest referendum”, a declarat el.

Potrivit presei slovene, citate de Kyiv Post, ideea este susținută de partidul său, care promovează o repoziționare a politicii externe a țării.

Se clatină NATO în UE. Ce schimbări de politică externă propune Zoran Stevanović

Zoran Stevanović, liderul Partidului Adevărului, susține că Slovenia ar trebui să adopte o linie mai independentă în relațiile internaționale.

Ljubljana trebuie să devină din nou centrul decizional al Sloveniei, nu Bruxelles-ul”, a mai precizat el.

În același timp, acesta a admis că o eventuală ieșire din Uniunea Europeană nu ar avea susținere populară, subliniind beneficiile aderării. De asemenea, partidul său vrea să promoveze inclusiv retragerea din Organizația Mondială a Sănătății și o reducere a implicării în conflicte externe.

Se clatină NATO în UE. Urmează o vizită oficială la Moscova?

În ceea ce privește agenda externă, Stevanović a anunțat deja deplasări la Skopje și Copenhaga, dar a lăsat deschisă și posibilitatea unei vizite în Rusia.

„Aș dori să construiesc punți și să cooperez bine cu toate țările, indiferent de zidul care a fost construit între Vest și Est”, a mai adăugat el.

Această declarație alimentează speculațiile privind o eventuală apropiere de Moscova, în condițiile în care partidul său este considerat de analiști drept unul cu orientare pro-rusă — acuzație respinsă de liderul politic.

Anunțul vine într-un moment în care alianța nord-atlantică este din nou sub presiune. Donald Trump a criticat recent NATO, pe care a descris-o drept un „tigru de hârtie”.

De asemenea, Marco Rubio a declarat că Washingtonul ar putea „reexamina” relația cu alianța, invocând tensiuni legate de contribuțiile statelor membre și de accesul la baze militare.

Cum a ajuns un partid mic să dețină o funcție-cheie în stat

Numirea lui Zoran Stevanović în fruntea Parlamentului a surprins scena politică din Slovenia. Formațiunea sa, Partidul Adevărului, a obținut doar 5,49% din voturi și s-a clasat pe ultimul loc dintre partidele care au intrat în legislativ.

Situația a generat critici din partea Robert Golob, liderul Mișcării pentru Libertate, care a catalogat alegerea drept un exemplu de „corupție politică”. Acesta a sugerat că ar putea exista înțelegeri de culise pentru formarea unei majorități.

În mod tradițional, funcția de președinte al Parlamentului revine unui partid major din coaliția de guvernare, însă de această dată poziția a fost ocupată de liderul unei formațiuni noi, apărute în urma protestelor din perioada pandemiei.

Rămâne de văzut, în perioada următoare, dacă inițiativa referendumului va prinde contur și dacă va avea susținere politică și publică. Deocamdată, declarațiile lui Zoran Stevanović marchează o posibilă schimbare de direcție în politica externă a Sloveniei, cu implicații importante la nivel european și internațional.

Tags:
