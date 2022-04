Se interzice fumatul pe plajă! De când intră în vigoare noua lege

Se interzice fumatul pe plajele din Barcelona. Noua lege care intră în vigoare începând cu luna iulie protejează minorii și nefumătorii de fumatul pasiv și promovează un litoral fără mucuri de țigara.

„Plajele în care fumatul este interzis vor oferi un mediu mai sănătos, cu mai puține deșeuri”, au transmis autoritățile într-un comunicat, potrivit

În 2021, un proiect pilot a promovat interzicerea fumatului pe patru dintre cele 10 plaje locale ale orașului. Măsura se bazează pe studiile care arată că aproximativ 2.200 dintre cetățenii ai orașului mor anual din cauza afecțiunilor provocate de fumat, aproape 14% din populație. În plus, aproximativ 15% dintre cele 32 de milioane de mucuri de țigară aruncate în apropierea plajei, fiecare an ajung în mare. Acestea se degradează în 10 ani, timp în care eliberează particule de arsenic, fier, nichel și cadmiu, care intră în lanțul trofic, scrie

Insulele Canare, Andaluzia, Galicia și Valencia au urmat exemplul Barcelonei și au interzis parțial sau total fumatul pe plajă.

Barcelona beachgoers will no longer have to contend with cigarette butts or passive smoke starting in July when Spain’s second largest city will ban smoking on all its beaches, the city hall said

— Reuters (@Reuters)