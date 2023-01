Se tem rușii de un atac aerian la Moscova? Oficialii de la Kremlin refuză să ofere detalii despre sistemele de apărare amplasate pe clădirea Ministerului Apărării

Kremlinul păstrează tăcerea în ceea ce privește imagini care surprind instalarea unor sisteme de apărare antiaeriană de tip Panţir S-1 în capitala rusă.

Oficialii ruși au refuzat să spună dacă se pregătesc de un atac aerian, în ciuda faptului că sistemul de apărare aeriană a fost instalat în apropierea unui sediu al Ministerului rus al Apărării, iar altul ridicat pe acoperişul unui imobil în centrul Moscovei, potrivit AFP.

Alt sistem de tip Panţir a fost instalat la aproximativ zece kilometri de reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin, la Novo-Ogariovo, în apropiere de Moscova, potrivit presei ruse.

”Ei sunt însărcinaţi să asigure securitatea ţării, în general, şi a capitalei în particular. Este, deci, preferabil să întrebaţi Ministerul Apărării despre toate măsurile care sunt luate”, a precizat Peskov jurnaliştilor.

Kievul cere Occidentului să-i livreze armament cu rază lungă de acţiune, cu scopul de a lovi în adâncime liniile logistice ruseşti.

Occidentul se teme însă că acest tip de armament poate conduce la o escaladare a Războiului rus în Ucraina, lansat de către Vladimir Putin la 24 februarie 2022.

In Moscow, a Russian Pantsir-S1 anti-aircraft missile system has been placed on the roof of a building of the Central District Department of Education on Teterinsky Lane, for the reasons so far unknown.

55.745352, 37.651179

