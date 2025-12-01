Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a adresat un mesaj de felicitare românilor cu ocazia Zilei Naționale. El a evidențiat „rolul de lider regional” pe care România îl joacă în zona Mării Negre.

Ce mesaj a transmis României secretarul de stat al SUA, de Ziua Națională

În comunicatul transmis de Departamentul de Stat al SUA, potrivit , Rubio a subliniat:

„În numele Statelor Unite ale Americii, îi felicit pe români, cu ocazia Zilei voastre Naționale. Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat puternic aflat în creștere, construit pe interese strategice comune în domeniile securității, energiei și comerțului.”

În mesajul său, Rubio a apreciat decizia României de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035, un pas important care va „întări și va pune bazele unei fundații pentru creșterea nivelului de trai în anii ce vor urma”.

Secretarul de stat al SUA, despre România. Ce rol joacă în stabilitatea regiunii Mării Negre

Marco Rubio a evidențiat importanța României în menținerea stabilității în regiunea Mării Negre.

„În timp ce sărbătoriți aniversarea unificării voastre, apreciem rolul de lider regional al României și încurajăm continuarea acestui rol în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre.”, a afirmat secretarul de stat al SUA.

Această declarație a lui Rubui subliniază faptul că România este un actor cheie în echilibrul geopolitic al acestei zone strategice.

Ce alte mesaje importante au venit din partea SUA cu ocazia Zilei Naționale a României

Pe lângă mesajul lui Rubio, a transmis un mesaj și președintele american Donald Trump, cu ocazia Zilei Naționale a României. Într-o scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan, Trump a menționat „un parteneriat puternic, în creștere” între cele două țări și a lăudat contribuția României ca aliat NATO în stabilitatea regiunii Mării Negre.

Care sunt perspectivele colaborării bilaterale între SUA și România

Secretarul de stat american a mai declarat: „Statele Unite își doresc să continue cooperarea în domeniul apărării și creșterea schimburilor comerciale și a investițiilor de care să beneficieze ambele țări.”