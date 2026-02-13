Într-o mărturisire care a provocat reacții puternice în spațiul public american, secretarul Sănătății din SUA a vorbit deschis despre trecutul său marcat de dependență. Declarațiile au reaprins dezbaterea privind credibilitatea liderilor politici care gestionează politici de sănătate publică.

Ce confesiune a făcut Robert F. Kennedy

Numit de la conducerea Departamentului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr. a vorbit despre episoadele cele mai întunecate ale vieții sale personale. Confesiunea a fost făcută într-un dialog relaxat, dar încărcat emoțional, cu podcasterul Theo Von, în cadrul emisiunii This Past Weekend, potrivit . Kennedy a recunoscut că obișnuia să consume cocaină în condiții extreme, subliniind gravitatea dependenței care i-a marcat tinerețea.

În timpul discuției, oficialul american a rememorat deceniile de luptă cu abuzul de substanțe și procesul continuu de recuperare. El a afirmat explicit: „Nu mi-e frică de un microb… Obișnuiam să inhalez de pe capacele de toaletă”. În același registru, Kennedy a avertizat asupra caracterului letal al dependenței, spunând: „Știu că această boală mă va ucide”.

RFK Jr: I’m not scared of a germ. I used to snort cocaine off of toilet seats. — FactPost (@factpostnews)

Declarațiile au fost făcute în contextul unei discuții despre participarea zilnică la întâlniri de sprijin, pe care le consideră esențiale pentru menținerea sobrietății.

Cum a reacționat societatea civilă și mediul politic

Interviul a atras reacții imediate din partea organizațiilor din domeniul sănătății. Protect Our Care a cerut public demisia secretarului, descriindu-l drept „cea mai periculoasă, depășită de orice putere și nepotrivită persoană care a condus vreodată o agenție federală atât de importantă, care are putere de viață și de moarte”. Președintele organizației, Brad Woodhouse, a rezumat poziția într-un singur cuvânt: „Demisia”, relatează ProTV.

Criticile s-au extins rapid pe rețelele sociale, unde mai mulți politicieni și experți au semnalat incoerențe în discursul public. Malcolm Kenyatta a scris: „Din anumite motive, nu am încredere în acest tip în domeniul sănătății publice”. În paralel, Aaron Reichlin-Melnick, cercetător la Consiliul American pentru Imigrație, a atras atenția asupra contrastului dintre retorica dură față de migranți și toleranța față de oficiali cu trecut similar.

Ce relevanță are trecutul său pentru prezent

Kennedy a vorbit de mai multe ori despre începuturile dependenței, apărute după asasinarea tatălui său în 1968, și despre arestările din 1970 și 1983. De-a lungul pandemiei, el s-a remarcat și prin poziții sceptice față de vaccinuri, promovând afirmații contrazise de consensul științific.