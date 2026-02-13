Într-o mărturisire care a provocat reacții puternice în spațiul public american, secretarul Sănătății din SUA a vorbit deschis despre trecutul său marcat de dependență. Declarațiile au reaprins dezbaterea privind credibilitatea liderilor politici care gestionează politici de sănătate publică.
Numit de Donald Trump la conducerea Departamentului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr. a vorbit despre episoadele cele mai întunecate ale vieții sale personale. Confesiunea a fost făcută într-un dialog relaxat, dar încărcat emoțional, cu podcasterul Theo Von, în cadrul emisiunii This Past Weekend, potrivit Sky News. Kennedy a recunoscut că obișnuia să consume cocaină în condiții extreme, subliniind gravitatea dependenței care i-a marcat tinerețea.
În timpul discuției, oficialul american a rememorat deceniile de luptă cu abuzul de substanțe și procesul continuu de recuperare. El a afirmat explicit: „Nu mi-e frică de un microb… Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă”. În același registru, Kennedy a avertizat asupra caracterului letal al dependenței, spunând: „Știu că această boală mă va ucide”.
RFK Jr: I’m not scared of a germ. I used to snort cocaine off of toilet seats. pic.twitter.com/4yrT7W2Slh
— FactPost (@factpostnews) February 12, 2026
Declarațiile au fost făcute în contextul unei discuții despre participarea zilnică la întâlniri de sprijin, pe care le consideră esențiale pentru menținerea sobrietății.
Interviul a atras reacții imediate din partea organizațiilor din domeniul sănătății. Protect Our Care a cerut public demisia secretarului, descriindu-l drept „cea mai periculoasă, depășită de orice putere și nepotrivită persoană care a condus vreodată o agenție federală atât de importantă, care are putere de viață și de moarte”. Președintele organizației, Brad Woodhouse, a rezumat poziția într-un singur cuvânt: „Demisia”, relatează ProTV.
Criticile s-au extins rapid pe rețelele sociale, unde mai mulți politicieni și experți au semnalat incoerențe în discursul public. Malcolm Kenyatta a scris: „Din anumite motive, nu am încredere în acest tip în domeniul sănătății publice”. În paralel, Aaron Reichlin-Melnick, cercetător la Consiliul American pentru Imigrație, a atras atenția asupra contrastului dintre retorica dură față de migranți și toleranța față de oficiali cu trecut similar.
Kennedy a vorbit de mai multe ori despre începuturile dependenței, apărute după asasinarea tatălui său în 1968, și despre arestările din 1970 și 1983. De-a lungul pandemiei, el s-a remarcat și prin poziții sceptice față de vaccinuri, promovând afirmații contrazise de consensul științific.