Externe

Secrete comerciale de la Google, furate de trei ingineri din Silicon Valley pentru Iran. Ce pedepse riscă aceștia

Flavia Codreanu
20 feb. 2026, 22:53
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cum au reușit cei trei să fure secrete comerciale de la Google
  2. Cum au încercat să-și acopere urmele

Secrete comerciale de la Google și de la alte companii tehnologice de top au fost furate de trei ingineri din Silicon Valley pentru a fi trimise către Iran.

Samaneh Ghandali, sora sa, Soroor Ghandali, și soțul primeia, Mohammadjavad Khosravi, au fost arestați joi în San Jose sub acuzația de conspirație și furt. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru fiecare acuzație de furt și până la 20 de ani pentru obstrucționarea justiției, scrie antena3.

Cum au reușit cei trei să fure secrete comerciale de la Google

Procurorii susțin că cei trei cetățeni iranieni și-au folosit funcțiile din cadrul firmelor tech pentru a accesa sute de dosare confidențiale despre securitatea procesoarelor și criptografie. Samaneh și Soroor au lucrat la Google înainte de a se muta la o altă companie, în timp ce Khosravi a activat la o firmă care dezvoltă platforme de tip system-on-chip (SoC), precum seria Snapdragon. Secrete comerciale de la Google au fost detectate ca fiind compromise prin monitorizarea de rutină.

Anchetatorii au explicat că fișierele sustrase au fost direcționate prin platforme de comunicații terțe, înainte de a fi copiate pe dispozitive personale și trimise în Iran. Inculpații ar fi fotografiat inclusiv ecranele computerelor pentru a evita instrumentele digitale de monitorizare. În timpul unei călătorii în Iran, aceștia ar fi accesat datele furate, inclusiv arhitectura hardware a SoC-urilor Snapdragon, informații cu o valoare economică imensă pentru concurenții din domeniu.

Cum au încercat să-și acopere urmele

După ce sistemele de securitate i-au anulat accesul lui Samaneh în august 2023, aceasta a semnat o declarație falsă sub jurământ, susținând că nu a partajat informații în afara companiei. Totuși, investigațiile au arătat că inculpații căutaseră metode de ștergere a comunicațiilor și cercetaseră cât timp păstrează operatorii de telefonie înregistrările mesajelor. În noaptea dinaintea plecării în Iran, au fost realizate zeci de fotografii ale ecranelor ce conțineau secrete de fabricație.

Google a confirmat că a sporit măsurile de siguranță, inclusiv autentificarea cu doi factori și restricționarea accesului la date sensibile. Unul dintre inculpați, a servit anterior în armata iraniană și este acum rezident permanent legal în SUA. Inculpații urmează să apară în fața tribunalului federal pentru a răspunde acuzațiilor de spionaj industrial.

