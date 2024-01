Șeful diplomației europene, Josep Borrell, condamnă un „atac terorist” în cursul unui apel cu Teheranul

Înaltul diplomat al Uniunii Europene, , și-a exprimat condoleanțe pentru Teheran într-o conversație telefonică cu ministrul de externe al Iranului, după ceea ce diplomatul spaniol a descris drept un „atac terorist” care a ucis 95 de persoane, informează AFP, potrivit .

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate a precizat pe reţelele de socializare că a discutat cu ministrul Hossein Amir-Abdollahian „ în urma exploziilor oribile care au avut loc miercuri la Kerman, soldate cu moartea a zeci de civili”.

„Am condamnat acest atac terorist în termenii cei mai fermi şi mi-am exprimat solidaritatea cu poporul iranian”, a transmis Josep Borrell.

Spoke to Minister to convey condolences following the horrific bombings today in Kerman that killed dozens of civilians.

I condemned this terrorist attack in the strongest terms and expressed solidarity with the Iranian people.

