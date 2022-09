Șeful diplomației ucrainene critică iar Germania în privința livrărilor de arme. Dmytro Kuleba: Doar scuze și temeri abstracte. De ce se teme Berlinul și Kievul nu?

Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmytro Kuleba, a acuzat marți Germania că ignoră solicitările Kievului pentru tancuri Leopard și vehicule de luptă pentru infanterie Marder, spunând că Berlinul a oferit doar „scuze și temeri abstracte” pentru a nu le furniza, transmite .

Când forțele ruse au invadat Ucraina, cancelarul german Olaf Scholz a anunțat o turnură istorică de 180 de grade în ceea ce privește politica pentru cheltuielile în domeniul apărării și exportul de arme letale, angajându-se să livreze Kievului rachete și arme antitanc pentru a se apăra de agresiunea rusă.

Cu toate acestea, șase luni mai târziu, multe dintre arme încă întârzie să sosească, potrivit .

„Semnale dezamăgitoare din Germania, în timp ce Ucraina are nevoie acum de (tancuri, n.r.) Leopard și de (vehicule de luptă, n.r.) Marder – pentru a elibera oameni și a-i salva de genocid. Niciun măcar un argument rațional în privința motivului pentru care nu pot fi furnizate aceste arme, ci doar scuze și temeri abstracte. De ce se teme Berlinul și Kievul nu?”, a scris șeful diplomației ucrainene, marți, pe Twitter.

Disappointing signals from Germany while Ukraine needs Leopards and Marders now — to liberate people and save them from genocide. Not a single rational argument on why these weapons can not be supplied, only abstract fears and excuses. What is Berlin afraid of that Kyiv is not?

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba)