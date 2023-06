Șeful mercenarilor Wagner susține că a preluat controlul asupra cartierului general militar din Rostov şi asupra aerodromului. Prigojin cere să se întâlnească cu Șoigu și Gherasimov

Evgheni Prigojin, , a transmis că se afla sâmbătă dimineaţa în cartierul general al armatei ruse din oraşul Rostov.

Mai mult, aceasta a specificat că a preluat controlul asupra asupra facilităţilor militare, inclusiv asupra unui aerodrom, potrivit AFP, preluat de .

Videoclipuri postate pe canalele locale ruseşti de pe Telegram la începutul zilei de sâmbătă au arătat bărbaţi înarmaţi în uniformă.

„Suntem în cartierul general, este 07:30 dimineaţa (04:30 GMT)”, a susținut Evgheni Prigojin într-o înregistrare video.

„ Facilităţile militare din Rostov sunt sub control, inclusiv aerodromul”, a adăugat acesta.

Șeful mercenarilor Wagner a dat asigurări că avioanele militare angajate în ofensiva din Ucraina „pleacă normal” de pe aerodrom pentru a îndeplini „sarcini de luptă”, specificând că „nu există nicio problemă”.

„Principalul punct de comandă funcţionează normal”, a spus Prigojin. Acesta a mai transmis că „niciun ofiţer” desfăşurat acolo nu a fost suspendat din funcţie.

„Un mare număr de teritorii” cucerite în Ucraina „sunt pierdute” şi „mulţi soldaţi sunt ucişi”, a mai declarat el, acuzând încă o dată armata liderului de la Kremlin că nu spune adevărul în ceea ce privește situaţia de pe front.

Wagner’s boss Yevgeny Prigozhin arrived at allegedly captured HQ of the Southern Military district in Rostov

— Giorgi Revishvili (@revishvilig)