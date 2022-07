Șeful ONU avertizează că omenirea este în pragul „sinuciderii colective” din cauza crizei climatice: „Jumătate din umanitate se află în zona de pericol”

Antonio Guterres atenționează că „jumătate din umanitate este în zonă de pericol”, în timp ce țările se luptă cu temperaturile extreme, relatează .

Incendiile și valurile de căldură care fac ravagii în zonele globului arată că omenirea se confruntă cu „sinucidere colectivă”, a avertizat secretarul general al ONU, în timp ce guvernele din întreaga lume se străduiesc să protejeze oamenii de impactul căldurii extreme.

„Jumătate din umanitate se află în zona de pericol, din cauza inundațiilor, secetei, furtunilor extreme și incendiilor de vegetație. Nicio națiune nu este imună. Cu toate acestea, continuăm să ne hrănim dependența de combustibili fosili.

Avem de ales. Acțiune colectivă sau sinucidere colectivă. Este în mâinile noastre”, a transmis Antonio Guterres miniștrilor din 40 de țări, reuniți la Berlin într-o conferință de două zile despre climă, cunoscută sub numele de Dialogul climatic de la Petersberg.

Problema climei va fi discutată la Cop27

În cadrul conferinței vor fi abordate teme, precum , creșterea prețurilor la combustibilii fosili și la alimente și impactul crizei climatice. Această întâlnire este convocată anual în ultimii 13 ani de guvernul german.

Discuțiile de la Berlin sunt una dintre ultimele ocazii de a ajunge la un acord între țările cheie înainte de summitul Cop27 privind clima, care este programat în luna noiembrie, în Egipt.

La Cop26, țările au convenit să limiteze încălzirea globală la 1,5 C peste nivelurile preindustriale, dar angajamentele pe care le-au luat au fost încă inadecvate pentru a face acest lucru. Toate țările au convenit să prezinte în acest an planuri naționale îmbunătățite pentru emisiile de gaze cu efect de seră, cunoscute sub denumirea de contribuții determinate la nivel național (NDC) .

Perspectivele pentru Cop27 s-au diminuat considerabil în ultimele luni, deoarece creșterile prețurilor la energie și alimente au cuprins guvernele într-o criză inflaționistă a costului vieții, determinată parțial de ieșirea treptată a pandemiei de Covid-19 și exacerbată de războiul din Ucraina.

Băncile multilaterale de dezvoltare criticate de șeful ONU

De asemenea, Guterres a criticat aspru „băncile multilaterale de dezvoltare”, instituții, inclusiv Banca Mondială, care sunt finanțate de contribuabilii din lumea bogată pentru a oferi asistență țărilor sărace. Potrivit lui, aceste instituții ar trebui reformate.

„În calitate de acționari ai băncilor multilaterale de dezvoltare, țările dezvoltate trebuie să ceară livrarea imediată a investițiilor și asistenței necesare pentru a extinde energia regenerabilă și pentru a construi rezistența la schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare. Solicitați ca aceste bănci să devină adecvate scopului. Cereți ca ele să-și schimbe cadrele și politicile obosite pentru a-și asuma mai multe riscuri… Să arătăm țărilor în curs de dezvoltare că se pot baza pe partenerii lor”, a spus Antonio Guterres.

Incendiile de vegetații fac ravagii în Europa și America de Nord

Acest avertisment al șefului ONU a venit în contextul în Europa și America de Nord.

În America de Sud, situl arheologic Machu Picchu a fost amenințat, de asemenea, de un incendiu.

Valurile de căldură au lovit și India și Asia de Sud, iar seceta afectează și părți din Africa.

Și Marea Britanie suferă de pe urma temperaturilor înalte. A fost emisă o avertizare de căldură extremă la începutul săptămânii. Se așteaptă maxime de 40 de grade în unele regiuni, fiind cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată în Regat