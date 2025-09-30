Șeful Pentagonului a fost ridiculizat în online, după o gafă cu un skateboard. Pățania e mai veche, dar filmarea a redevenit virală în contextul în care Pete Hegseth și președintele Donald Trump au vorbit în fața sutelor de generali și amirali americani convocați din întreaga lume la baza Marine Corps Quantico din Virginia. În vreme ce Hegseth s-a rățoit la generalii grăsuți și la femei, Trump a revenit la vechea lui obsesie legată de Premiul Nobel pentru Pace.

Cum s-a făcut de râs șeful Pentagonului

În contextul acestui eveniment major, în mediul online american a început să circule din nou un clip vechi de doi ani cu Pete Hegseth, secretarul Apărării, în timp ce se face de râs încercând să demonstreze ce specialist în skateboard este.

În imagini se vede cum Hegseth și mai mulți bărbați încearcă diverse mișcări cu skateboard-urile, numai că oficialul nu poziționează bine placa, iar aceasta îi vine direct între picioare. Imaginile au fost surprinse de Fox News, post TV apropiat de Donald Trump. Când Hegseth se crispează de durere, jurnaliștii Fox News izbucnesc în râs.

Ce le-a spus șeful Pentagonului generalilor

Revenind la evenimentul de astăzi, a spus în că nu vrea să mai vadă generali grași: „Este inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului, conducând operațiuni militare în toată lumea. E o imagine proastă și nu ne reprezintă”.

El a insistat că șefii militari trebuie să facă antrenamente zilnic și să-și păstreze condiția fizică.

Cât despre femeile din armata americană, Pete Hegseth a spus: „Când vine vorba de orice sarcină care necesită forță fizică, standardele fizice trebuie să fie neutre din punct de vedere al genului. (…) Dacă femeile pot face față, excelent. Dacă nu, aia e! Dacă niciuna dintre femei nu se califică pentru anumite sarcini de luptă, atunci așa să fie. Va însemna, de asemenea, că nici bărbații slabi nu se vor califica, pentru că nu ne jucăm. E o chestiune de viață și de moarte”.

Ce le-a spus Trump generalilor americani

În schimb, președintele Donald Trump a revenit la legată de Premiul Nobel.

Trump s-a plâns iar că distincția pentru Pace nu îi va reveni deși, pretinde el, mai multor războaie și conflicte.

„Vei primi Premiul Nobel? Sigur că nu. Îl vor acorda unui tip care nu a făcut absolut nimic. Îl vor acorda unui tip care a scris o carte despre mintea lui Trump şi despre ce a fost necesar pentru a rezolva războaiele. Acela va primi Premiul Nobel”, s-a plâns Donald Trump, în discursul în fața liderilor militari.