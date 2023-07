Șeful Wagner, Evgheni Prigojin, apariție misterioasă la Sankt Petersburg, chiar în timpul summitului găzduit de Putin

Șeful și fondatorul organizației paramilitare Wagner, , a fost fotografiat în compania unui demnitar african, în marja summit-ului Rusia – Africa, potrivit unor conturi asociate cu gruparea de mercenari, scrie , preluat de . Evenimentul se desfășoară la Sankt Petersburg timp de două zile, începând de ieri.

Fotografia, semnalată de surse apropiate rețelei de mercenari și distribuită pe rețelele sociale, este prima care atestă prezența în Rusia, după rebeliunea armată de luna trecută.

Head of Wagner PMC Yevgeny met in St. Petersburg with representatives of the as part of the Russia-Africa Forum.

