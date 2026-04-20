Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,5, s-a produs luni în largul coastelor din nord-estul Japonia, provocând panică și declanșând o alertă de tsunami. Autoritățile au cerut populației din regiunile vizate să se retragă de urgență din apropierea litoralului, în contextul în care erau așteptate valuri de până la 3 metri, potrivit .

Potrivit Agenția Meteorologică din , mișcarea telurică a avut epicentrul în Oceanul Pacific, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Zonele cele mai expuse riscului de tsunami sunt prefecturile Iwate, Aomori și Hokkaido, unde autoritățile se așteptau la impactul celor mai mari valuri.

Seism cu magnitudinea de 7,5: Ce măsuri au luat autoritățile din Japonia

Într-o declarație făcută presei, premierul Sanae Takaichi a anunțat activarea unui mecanism de intervenție de urgență și a transmis un apel ferm către populație. Gvernul a înființat un grup de lucru de urgență și a îndemnat cetățenii din zonele afectate să se refugieze în locuri sigure.

Imediat după cutremur, imaginile difuzate de NHK au surprins nave care părăseau portul Hachinohe din Hokkaido, în timp ce pe ecrane rula mesajul de avertizare: „Tsunami! Evacuați!”.

Ce efecte a avut cutremurul asupra infrastructurii

Seismul a dus la întreruperi în transportul feroviar de mare viteză din Aomori, situat în nordul insulei principale Honshu, potrivit agenției Kyodo.

Cutremurul a fost evaluat la nivelul „5 superior” pe scara de intensitate seismică japoneză, suficient de puternic pentru a face dificilă deplasarea oamenilor și pentru a provoca pagube clădirilor vulnerabile, în special celor din beton nearmat.

Japonia este una dintre cele mai active zone seismice din lume. În medie, aici are loc un cutremur la fiecare câteva minute. Țara este amplasată pe celebrul „Inel de Foc” al Pacificului, o zonă cunoscută pentru activitatea tectonică intensă, unde se produc aproximativ 20% dintre cutremurele cu magnitudinea de peste 6 la nivel global.

Există riscuri pentru centralele nucleare?

Deși în regiunile Hokkaido și Tohoku nu există în prezent centrale nucleare active, operatorii Hokkaido Electric Power și Tohoku Electric Power monitorizează situația.

Compania Tohoku Electric a anunțat că verifică eventualele efecte ale cutremurului și ale valurilor de tsunami asupra centralei nucleare de la Onagawa.

Autoritățile japoneze rămân în alertă maximă după producerea cutremurului, iar populația din zonele de coastă este în continuare îndemnată să respecte recomandările oficiale. Situația este monitorizată atent, în special din perspectiva riscurilor generate de tsunami și a impactului asupra infrastructurii critice.