Sentința pe care a primit-o președintele columbian Ivan Duque pentru un delict de mediu

Președintele columbian Ivan Duque și-a aflat sentința după ce a fost acuzat de nerespectarea unui ordin judecătoresc pentru protejarea Parcului Naţional Natural Los Nevados, potrivit

Se pare că plante şi animale au făcut obiectul traficului din zona protejată Los Nevados, deosebit de importantă pentru resursele sale de apă.

Liderul a fost condamnat la 5 zile de arest la domiciliu de către tribunalul superior din Ibague. Ivan Duque a mai fost condamnat şi la plata unei amenzi echivalente cu de 15 ori salariul minim lunar.

Guvernul condus de Duque nu a respectat o decizie privind crearea unui Comando Special al Forţei Publice pentru delicte de mediu în parcul situat în regiunea Eje Cafetero (regiunea cafelei, cunoscută şi sub numele de Triunghiul Cafelei – n.r.), declarată „entitate juridică” în 2020.

Președintele a reiterat faptul că guvernul său este angajat să respecte biodiversitatea şi să protejeze mediul și a contestat sentința ca fiind neconstituțională. Constituția columbiană stipulează că instituţia Preşedintelui Republicii este autoritatea supremă a statului şi orice acţiune trebuie remisă Comisiei de Anchetă din Camera Reprezentanţilor, indiferent dacă este vorba despre chestiuni administrative sau penale, scrie EFE.

Duque a cerut totodată Procuraturii (Ministerul Public) să acţioneze pentru „a fi cât se poate de clar şi pentru a se putea ştii care este adevăratul sens al unei decizii politice, fără bază legală”. El a adăugat că guvernul este gata „să răspundă tuturor apelurilor, dar mereu doar în cadrul ordinii constituționale”.

