Serialul „The Simpsons” vine cu noi schimbări. Ce decizie radicală au luat producătorii?

Homer Simpson a terminat cu strangularea fiului său, Bart, iar totul are legătură cu sentimentele moderne, se pare – care divizează puternic fanii.

Schimbarea față de abuzul asupra copiilor (deși, în formă animată) începe abia acum să fie difuzată – apare în cel de-al treilea episod al sezonului 35, intitulat „McMansion & Wife”, în care HS își întâlnește noul vecin… și declară că nu-și va mai sufoca fiul .

Modul în care acest lucru devine dezvăluit este printr-o strângere de mână, pe care vecinul o consideră fermă, și apoi Homer răspunde… „Vezi, Marge, strangularea băiatului a dat roade”. Apoi, el continuă și spune… „Glu-glu, glumeam, nu mai fac asta acum. Vremurile s-au schimbat.”

Fanii au interpretat acest lucru ca fiind o sugestie destul de evidentă din partea Disney – care deține acum proprietatea intelectuală ‘The Simpsons’, că se retrage gluma de lungă durată… care a fost una constantă de-a lungul anilor.

In a new Simpsons episode, Homer Simpson reveals that he stopped strangling Bart as times has changed.

