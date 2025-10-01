Sfârșit pentru Ethan Scott Brown, un student în vârstă de 23 de ani. Acesta a fost informat în mod greșit că nu va absolvi la Universitatea din Glasgow. Tânărul îndurerat a decis să își ia viața.

Ce s-a întâmplat

Ethan Scott Brown, în vârstă de 23 de ani, urma să fie absolvent la Universitatea din Glasgow în decembrie 2024, după ce studiase .

Acestuia i s-a spus în mod greșit că nu nu ar fi luat notă de trecere la un curs, iar, prin urmare, nu ar fi obținut o diplomă de absolvire.

Băiatul, extrem se supărat, s-a sinucis pe 13 decembrie 2024, ziua în care ar fi trebuit să absolvească. El a fost găsit mort în dormitorul său de propria mamă.

Ce spune familia lui Ethan

Familia spune că mama lui Ethan a cerut răspunsuri de la universitate, apoi o investigație internă a produs un raport care confirmă că a primit de fapt nota greșită pentru acel curs. Totul s-a întâmplat din cauza unei erori a universității.

Universitatea susține că eroarea nu a fost detectată de personal, nici de două comisii de examinare interne și de o comisie de examinare externă.

Familia lui Ethan, din Coatbridge, North Lanarkshire, crede că a existat un „eșec sistemic” la universitate și cere răspunsuri dacă alți studenți sunt afectați.

Răspunsul Universității

Universitatea a recunoscut că a existat o „eroare tragică” și și-a exprimat cele mai profunde condoleanțe. Universitatea a mai spus că ceea ce s-a întâmplat a fost un incident izolat, conform .

Vorbind la o conferință de presă la biroul avocatului familiei din Glasgow, mama lui Ethan a spus: „Fiul meu, Ethan, a fost atât de fericit să fie acceptat să studieze la Universitatea din Glasgow. Noi, ca familie, am fost încântați pentru el”.

„Ethan a fost un tânăr amabil și grijuliu, care a fost foarte iubit. Așa că îmi frânge inima să fiu acum conștientă de suferința mentală pe care această universitate trebuie să i-o fi provocat fiului meu. Ethan a părăsit această lume crezând că a eșuat, iar Universitatea din Glasgow a avut dreptate. Adevărul este că Ethan a obținut cu succes o diplomă de onoare de 2:1, în ciuda faptului că universitatea l-a informat în mod repetat că nu a avut succes”, a mai spus mama.

„Căutăm dreptate pentru Ethan în speranța că alți studenți și familiile lor nu vor trebui să experimenteze durerea cu care eu și familia mea vom trebui să trăim pentru totdeauna”, a adăugat.

Ce spune avocatul familiei

Avocatul familiei, Aamer Anwar, a declarat că familia vrea să știe „dacă acest eșec sistemic ar fi fost vreodată identificat dacă Ethan nu ar fi murit și familia sa nu ar fi luptat pentru răspunsuri”.

Dl Anwar a spus că familia dorește, de asemenea, să ridice „îngrijorări serioase” cu privire la sprijinul oferit studenților cu dificultăți de către Universitatea din Glasgow.

Conform acestuia, Ethan a raportat universității dificultăți cu sănătatea sa mintală. Cu toate acestea, familia sa spune că nu i s-a oferit niciun sprijin.

Întrebat dacă va exista vreo acțiune în justiție împotriva universității, Anwar a spus: „În acest moment, familia ia în considerare toate opțiunile”.