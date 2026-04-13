Noile calcule care schimbă totul. Se apropie sfârșitul lumii? Ce au descoperit cercetătorii

Ana Maria
13 apr. 2026, 14:29
Cuprins
  1. Cât de aproape este, de fapt, sfârșitul lumii
  2. Ce rol joacă teoria lui Stephen Hawking
  3. Cum funcționează acest fenomen
  4. De ce sunt îngrijorați specialiștii cu privire la sfârșitul lumii

Sfârșitul lumii, mai aproape decât se estimase? Un nou studiu readuce în atenție una dintre cele mai fascinante și controversate întrebări ale științei, și anume, când va dispărea Universul? Deși până acum se credea că acest moment este extrem de îndepărtat, cercetări recente sugerează că finalul ar putea veni mult mai devreme decât estimările inițiale.

Cât de aproape este, de fapt, sfârșitul lumii

Estimările anterioare indicau că sfârșitul cosmosului ar putea avea loc abia după un interval aproape imposibil de imaginat: aproximativ 10¹¹⁰⁰ ani. Un studiu recent, publicat în Journal of Cosmology and Astroparticle Physics de cercetători de la Universitatea Radboud din Olanda, propune o nouă estimare, aproximativ 10⁷⁸ de ani.

Deși diferența poate părea irelevantă la scară umană, pentru comunitatea științifică este una majoră și ridică numeroase semne de întrebare.

Ce rol joacă teoria lui Stephen Hawking

Noul model se bazează în mare parte pe ideile formulate de Stephen Hawking în 1975, potrivit cărora găurile negre nu sunt complet „negre”, potrivit New York Post.

Conform acestei teorii, ele emit treptat radiații și pierd masă în timp, într-un proces cunoscut sub numele de radiație Hawking. Astfel, în loc să crească la nesfârșit, aceste obiecte cosmice ar putea dispărea treptat.

Cum funcționează acest fenomen

Explicația pornește de la apariția unor perechi de particule în apropierea găurilor negre. În anumite situații, una dintre particule este absorbită, iar cealaltă scapă, ceea ce duce, în timp, la „evaporarea” lentă a găurii negre.

Această teorie contrazice viziunea clasică asociată cu Albert Einstein, conform căreia găurile negre nu pot decât să acumuleze masă.

Oamenii de știință au studiat mai multe tipuri de obiecte cosmice, analizând cât timp ar fi necesar pentru ca acestea să dispară complet.

Rezultatele sugerează că procesul de „evaporare” ar putea afecta nu doar găurile negre, ci și alte structuri din Univers, ceea ce ar accelera, în final, dispariția tuturor formelor de materie.

De ce sunt îngrijorați specialiștii cu privire la sfârșitul lumii

Chiar dacă vorbim despre perioade de timp incomparabil mai mari decât vârsta actuală a Universului (aproximativ 13,8 miliarde de ani), diferența dintre estimări este considerată semnificativă.

Aceasta ar putea schimba modul în care este înțeleasă evoluția cosmosului și ridică întrebări despre viitorul pe termen extrem de lung al Universului.

Citește și...
Peter Magyar sau iluzia schimbării: cât de nou este, de fapt, noul lider al Ungariei?
Externe
Peter Magyar sau iluzia schimbării: cât de nou este, de fapt, noul lider al Ungariei?
Rusia, mesaj clar după înfrângerea lui Orbán. Este prima reacție oficială din partea Kremlinului
Externe
Rusia, mesaj clar după înfrângerea lui Orbán. Este prima reacție oficială din partea Kremlinului
VIRAL. Mișcările de dans care l-au făcut pe un politician maghiar celebru în întreaga lume. Zoltán Hegedűs ar putea fi noul ministru al Sănătății (VIDEO)
Externe
VIRAL. Mișcările de dans care l-au făcut pe un politician maghiar celebru în întreaga lume. Zoltán Hegedűs ar putea fi noul ministru al Sănătății (VIDEO)
Țara care produce tot ce are nevoie pentru o dietă completă. Unde se situează România în clasament
Externe
Țara care produce tot ce are nevoie pentru o dietă completă. Unde se situează România în clasament
Papa Leon al XIV-lea, vizită istorică în Algeria. Prima deplasare papală într-o țară majoritar musulmană
Externe
Papa Leon al XIV-lea, vizită istorică în Algeria. Prima deplasare papală într-o țară majoritar musulmană
300 de vaci au murit la o fermă. Proprietarul dă vina pe panourile solare. Ce s-a întâmplat
Externe
300 de vaci au murit la o fermă. Proprietarul dă vina pe panourile solare. Ce s-a întâmplat
Un analist a mers singur în Strâmtoarea Ormuz cu 15.000 de dolari cash. Ce a descoperit a devenit viral
Externe
Un analist a mers singur în Strâmtoarea Ormuz cu 15.000 de dolari cash. Ce a descoperit a devenit viral
Prințul William și Kate Middleton își reduc temporar aparițiile publice pentru a petrece o lună cu copiii
Externe
Prințul William și Kate Middleton își reduc temporar aparițiile publice pentru a petrece o lună cu copiii
Reacția surprinzătoare a lui Donald Trump, în momentul în care a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orbán
Externe
Reacția surprinzătoare a lui Donald Trump, în momentul în care a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orbán
Prima reacție a Vaticanului după ce Trump l-a numit pe Papa Leon „slab” și „dezastruos”: “Dezvăluie o neliniște mai profundă”
Externe
Prima reacție a Vaticanului după ce Trump l-a numit pe Papa Leon „slab” și „dezastruos”: “Dezvăluie o neliniște mai profundă”
Ultima oră
15:54 - Peter Magyar sau iluzia schimbării: cât de nou este, de fapt, noul lider al Ungariei?
15:35 - Rusia, mesaj clar după înfrângerea lui Orbán. Este prima reacție oficială din partea Kremlinului
15:35 - Pavel Stratan, declarații sincere despre familie. Cum îl vede pe Edward Sanda și când ar putea deveni bunic
15:20 - VIRAL. Mișcările de dans care l-au făcut pe un politician maghiar celebru în întreaga lume. Zoltán Hegedűs ar putea fi noul ministru al Sănătății (VIDEO)
15:11 - Țara care produce tot ce are nevoie pentru o dietă completă. Unde se situează România în clasament
15:02 - România merge la negocieri cu Pfizer. Ce încearcă să obțină ministrul Alexandru Rogobete în vizita în Statele Unite
14:59 - Prognoza meteo pe două săptămâni: De când vine căldura și cum va fi vremea în fiecare zonă din România
14:53 - Papa Leon al XIV-lea, vizită istorică în Algeria. Prima deplasare papală într-o țară majoritar musulmană
14:38 - Reacția lui Tanczos Barna după ce Viktor Orban, susținut de UDMR, a luat bătaie în alegeri
14:37 - Traian Băsescu, reacție după ce Viktor Orban a fost învins în alegeri. „Trump va pleca, America rămâne!”