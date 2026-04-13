Sfârșitul lumii, mai aproape decât se estimase? Un nou studiu readuce în atenție una dintre cele mai fascinante și controversate întrebări ale științei, și anume, când va dispărea Universul? Deși până acum se credea că acest moment este extrem de îndepărtat, cercetări recente sugerează că finalul ar putea veni mult mai devreme decât estimările inițiale.

Cât de aproape este, de fapt, sfârșitul lumii

Estimările anterioare indicau că sfârșitul cosmosului ar putea avea loc abia după un interval aproape imposibil de imaginat: aproximativ 10¹¹⁰⁰ ani. Un studiu recent, publicat în Journal of Cosmology and Astroparticle Physics de cercetători de la Universitatea Radboud din Olanda, propune o nouă estimare, aproximativ 10⁷⁸ de ani.

Deși diferența poate părea irelevantă la scară umană, pentru comunitatea științifică este una majoră și ridică numeroase semne de întrebare.

Ce rol joacă teoria lui Stephen Hawking

Noul model se bazează în mare parte pe ideile formulate de Stephen Hawking în 1975, potrivit cărora găurile negre nu sunt complet „negre”, potrivit .

Conform acestei teorii, ele emit treptat radiații și pierd masă în timp, într-un proces cunoscut sub numele de radiație Hawking. Astfel, în loc să crească la nesfârșit, aceste obiecte cosmice ar putea dispărea treptat.

Cum funcționează acest fenomen

Explicația pornește de la apariția unor perechi de particule în apropierea găurilor negre. În anumite situații, una dintre particule este absorbită, iar cealaltă scapă, ceea ce duce, în timp, la „evaporarea” lentă a găurii negre.

Această teorie contrazice viziunea clasică asociată cu , conform căreia găurile negre nu pot decât să acumuleze masă.

Oamenii de știință au studiat mai multe tipuri de obiecte cosmice, analizând cât timp ar fi necesar pentru ca acestea să dispară complet.

Rezultatele sugerează că procesul de „evaporare” ar putea afecta nu doar găurile negre, ci și alte structuri din Univers, ceea ce ar accelera, în final, dispariția tuturor formelor de materie.

De ce sunt îngrijorați specialiștii cu privire la sfârșitul lumii

Chiar dacă vorbim despre perioade de timp incomparabil mai mari decât vârsta actuală a Universului (aproximativ 13,8 miliarde de ani), diferența dintre estimări este considerată semnificativă.

Aceasta ar putea schimba modul în care este înțeleasă evoluția cosmosului și ridică întrebări despre viitorul pe termen extrem de lung al Universului.