B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii

Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii

Răzvan Adrian
15 aug. 2025, 16:14
Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
Sursa Foto: Hepta.ro/ Nasser Berzane/ABACAPRESS.COM

Concertul pe care Shakira urma să-l susțină pe 26 septembrie în Republica Dominicană a fost anulat din motive neprevăzute, potrivit organizatorilor.

Aceștia au asigurat publicul că lucrează la stabilirea unei noi date și că banii pe bilete vor fi returnate automat.

Cuprins:

  • Anunțul oficial al anulării
  • Ce au promis organizatorii
  • Care este reacția fanilor

Anunțul oficial al anulării

Organizatorii de la SD Concerts au transmis printr-un comunicat preluat de către agenția de presă EFE și citată de către Agerpres, că evenimentul din cadrul turneului „Las Mujeres Ya No Llora” nu va mai avea loc la data stabilită. Motivele principale invocate pentru anularea concertului au fost că „sursele exterioare” au dus la această decizie.

Show-ul era unul dintre cele mai așteptate din toamna acestui an, fiind inclus în lista concertelor din turneul pe care Shakira îl organiza.

Ce au promis organizatorii

Organizatorii au precizat că Persoanele care au achiziționat bilete pentru eveniment vor primi o rambursare automată, procesată prin aceeași metodă de plată folosită la achiziție. Nu va fi necesară o solicitare suplimentară pentru această procedură, potrivit surselor citate.

Totodată, echipa de producție a transmis scuze publicului dominican pentru înțelegere și au subliniat că lucrează deja pentru a reprograma show-ul. Data exactă a concertului urmează să fie anunțată ulterior, potrivit deultimominuto.

Care este reacția fanilor

Un val de reacții a pornit pe rețelele sociale după anunțul anulării, unde mulți fani s-au declarat dezamăgiți. Concertul din Republica Dominicană făcea parte dintr-o serie de spectacole muzicale destinate promovării ultimului album lansat de artistă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Specialiștii avertizează: Ghețarii arctici dispar de la o zi la alta. Microbii accelerează topirea gheții
Externe
Specialiștii avertizează: Ghețarii arctici dispar de la o zi la alta. Microbii accelerează topirea gheții
Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. „Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia”
Externe
Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. „Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia”
Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
Externe
Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene și proteste (VIDEO)
Externe
Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene și proteste (VIDEO)
Zelenski este încrezător în puterea lui Donald Trump în contextul summit-ului de la Alaska. Ce a declarat președintele Ucrainei
Externe
Zelenski este încrezător în puterea lui Donald Trump în contextul summit-ului de la Alaska. Ce a declarat președintele Ucrainei
Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
Externe
Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești
Externe
Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești
Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
Externe
Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
Greu de crezut! Ce au observat specialiștii, în urma unei radiografii pe care i-au făcut-o unui bărbat
Externe
Greu de crezut! Ce au observat specialiștii, în urma unei radiografii pe care i-au făcut-o unui bărbat
Ultima oră
18:22 - Cum să scapi de mahmureala de după Sfânta Maria. Cele mai bune sfaturi
18:10 - Gheorghe Hagi la Baza Sportivă Farul: Am primit cu bucurie vizita premierului Ilie Bolojan
17:59 - Specialiștii avertizează: Ghețarii arctici dispar de la o zi la alta. Microbii accelerează topirea gheții
17:53 - Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
17:26 - Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. „Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia”
17:25 - Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
16:57 - Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene și proteste (VIDEO)
16:44 - Zelenski este încrezător în puterea lui Donald Trump în contextul summit-ului de la Alaska. Ce a declarat președintele Ucrainei
16:28 - Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
16:00 - Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești