Shakira, opulență la cote maxime! Celebra cântăreață are statuie în orașul său natal din Columbia / Ce este scris la baza sculpturii

are o statuie în orașul său natal, Baranquilla, din Columbia. Sculptura din bronz și aluminiu are o înălțime de 6,5 metri și a fost dezvelită marți, 26 decembrie, relatează Agerpres.

Statuia o înfățișează pe Shakira cu brațele încrucișate deasupra capului, abdomenul la vedere și trunchiul înclinat, asemeni celebrei sale mișcări din șold.

Music Icon, Shakira honoured with a new statue at her hometown, Barranquilla, Colombia

