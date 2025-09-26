B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Simptomele care fac diferența între gripă și Covid. Ce pericol ascunde tulpina Stratus

Simptomele care fac diferența între gripă și Covid. Ce pericol ascunde tulpina Stratus

Ana Beatrice
26 sept. 2025, 09:17
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Care sunt diferențele dintre răceală, gripă și Covid-19
  2. Cine riscă cel mai mult complicații
  3. Cât de eficiente sunt vaccinurile împotriva gripei
  4. Ce se știe despre noile variante de Covid-19
  5. Cât de mult au crescut cazurile în ultima perioadă
  6. Cum ne putem proteja în sezonul rece

Odată cu venirea toamnei, specialiștii din domeniul sănătății trag un semnal de alarmă privind creșterea numărului de cazuri de gripă și Covid-19, două infecții respiratorii care, deși au manifestări asemănătoare, se disting prin riscuri și complicații diferite. În această perioadă, o simplă răceală poate fi ușor confundată cu o afecțiune mult mai gravă, ceea ce face ca diferențierea dintre simptome să fie o adevărată provocare atât pentru pacienți, cât și pentru medici. Ambele boli pot debuta cu febră, dureri musculare, tuse sau oboseală accentuată, însă evoluția lor poate fi diferită și, în anumite situații, periculoasă.

Recunoașterea timpurie a semnelor specifice și intervenția medicală rapidă pot face diferența între o recuperare fără complicații și apariția unor forme severe, care necesită spitalizare, potrivit independent.co.uk.

Care sunt diferențele dintre răceală, gripă și Covid-19

Răceala obișnuită provoacă, de regulă, simptome ușoare: nas care curge, strănut, ochi umezi sau o ușoară iritație în gât. În schimb, gripa apare brusc și aduce febră, dureri musculare și o stare accentuată de epuizare. Covid-19, la rândul său, se manifestă printr-o gamă mai variată de simptome, de la manifestări asemănătoare unei răceli, cu nas înfundat, durere în gât, congestie nazală, până la febră, frisoane, tuse persistentă, oboseală, dureri de cap sau dificultăți de respirație.

Un element distinctiv pentru Covid-19 rămâne pierderea gustului și a mirosului, deși aceasta nu mai apare la fel de des ca în primele valuri ale pandemiei. Medicii atrag atenția și asupra răgușelii, un semn care caracterizează mai ales noile variante virale.

Cine riscă cel mai mult complicații

Atât în cazul gripei, cât și în cazul Covid-19, persoanele vulnerabile sunt cele mai expuse. Copiii mici, vârstnicii, pacienții cu afecțiuni cronice și cei cu un sistem imunitar slăbit prezintă un risc crescut de a dezvolta forme severe. În plus, locuitorii căminelor pentru persoane vârstnice și cei cu boli respiratorii sau cardiovasculare sunt printre cei mai afectați. Complicațiile pot varia de la pneumonie și insuficiență respiratorie până la agravarea bolilor preexistente.

Cât de eficiente sunt vaccinurile împotriva gripei

Datele din Marea Britanie arată că vaccinul antigripal a redus anul trecut internările cu aproape o treime în rândul persoanelor de peste 65 de ani și cu mai mult de jumătate în cazul copiilor cu vârste între 2 și 17 ani. Serul nu doar că previne formele grave, dar contribuie și la diminuarea răspândirii virusului în comunitate.

Campaniile de vaccinare se desfășoară anual în sezonul rece și sunt recomandate în special categoriilor vulnerabile, dar și celor care vin frecvent în contact cu alte persoane (medicale, profesori, angajați din transporturi).

Ce se știe despre noile variante de Covid-19

Virusul SARS-CoV-2 continuă să evolueze, iar specialiștii monitorizează constant apariția mutațiilor. Noua tulpină, denumită Stratus, include variantele XFG și XFG.3 și reprezintă deja o proporție semnificativă din cazurile noi raportate. Medicii subliniază însă că aceste mutații sunt normale și nu reprezintă un motiv de panică.

Chiar dacă multe cazuri seamănă acum cu simple răceli, Covid-19 poate provoca în continuare forme grave, în special la persoanele vulnerabile. Doza de rapel împotriva Covid-19 rămâne disponibilă pentru cei de peste 65 de ani, rezidenții căminelor și pacienții cu boli cronice.

Cât de mult au crescut cazurile în ultima perioadă

Potrivit Agenției Britanice pentru Securitate Sanitară (UKHSA), până la 10 septembrie s-a înregistrat o creștere de 7,6% a cazurilor de Covid-19 în Anglia, comparativ cu săptămâna anterioară. În paralel, numărul cazurilor de gripă începe să urce, la fel ca alte infecții respiratorii sezoniere, printre care virusul respirator sincitial (RSV) și norovirusul.

Experții avertizează că lunile de toamnă și iarnă aduc un risc crescut, deoarece temperaturile scăzute și petrecerea timpului în spații închise favorizează răspândirea virusurilor.

Cum ne putem proteja în sezonul rece

Medicii recomandă vaccinarea anuală împotriva gripei și respectarea campaniilor de rapel anti-Covid pentru categoriile eligibile. În plus, măsurile simple de igienă: spălatul frecvent al mâinilor, acoperirea gurii și nasului la tuse sau strănut și evitarea aglomerațiilor  pot reduce semnificativ riscul de infectare.

